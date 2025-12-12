Eccellenza: Under17 Cantù da 10 e lode travolge Cremona

Grandiosa vittoria in Eccellenza per la squadra Under17 Cantù.

Vittoria da lode in Eccellenza

Decima vittoria consecutiva e primato consolidato dalla squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Generali Buelli e Rasero diretta da coach Antonio Visciglia infatti ha schiantato anche la Vanoli Cremona, travolta per 111-44. Prossimo turno domenica 14 dicembre ore 18 Social Osa Milano-Cantù.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Vanoli Cremona

Parziali: 24-10, 46-23, 79-27

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 13, Moscatelli 4, Villa 8, Sellitto 3, Castoldi 9, Fossati 17, Pizzamiglio 7, Ventura 27, Pozzi 4, Fortis 8, Leto 2, Alexa 10, Bagordo 8. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Vanoli Young Cremona: Zetti 5, Salsi, Cambiaghi 2, Baltag 2, Eboulet 7, Gorni 22, Berisa 3, Del Rosso, Rossi 3. All. Baltieri.