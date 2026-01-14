Eccellenza: gli U17 di Cantù vincono il big match con Gallarate e certificano il loro primato

La Generali Buelli e Rasero Cantù inanella la tredicesima vittoria in altrettante partite e certifica il suo primo posto nel girone B del campionato lombardo Eccellenza con un turno d’anticipo.

Canturini avanti in Eccellenza

Nella sera di ieri, martedì 13 gennaio, i biancoblù del Progetto Giovani Cantù diretti da coach Antonio Visciglia hanno vinto anche il big match al vertice superando in casa il Gallarate per 85-66 al termine di una gara che li ha visti comandare fin dall’inizio e poi incrementare in progressione. Gli U17 canturini chiuderanno questa prima fase lombarda giovedì 15 quando per l’ultimo turno renderanno visita alla Pallacanestro Brescia (ore 20.15).

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Gallarate 85-66

Parziali: 28-16, 46-33, 67-47

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 7, Villa 8, Fossati 13, Zotti Pavlovic 7, Pizzamiglio, Ventura 9, Pozzi 4, Cozza, Fortis 11, Alexa, Bagordo 7, Ring 19. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Ayers Rock Gallarate: Fusiello 3, Bonina 15, Saporiti 8, Garavaglia 7, Eddahbi 4, Consolandi, Niceforo 7, Beretta 2, Beati 1, Padoan 6, Sesti 4, Morosini 9. All. Riva.