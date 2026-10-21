ECOdolomitesGT, Rigamonti e Cairoli conquistano il secondo posto assoluto

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Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli (LarioEcoRacers – Scuderia del Lario) hanno chiuso al secondo posto assoluto l’ECOdolomitesGT, ultima prova della FIA Eco Rally Cup 2026 e del Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport, disputata dal 16 al 18 ottobre a Primiero San Martino di Castrozza (TN).

Il secondo posto all’ECOdolomitesGT

Il risultato è arrivato al debutto della Changan Deepal S05 messa a disposizione dalla concessionaria Clerici Auto, grazie al secondo miglior punteggio in regolarità su 20 equipaggi di dodici nazionalità.

La gara si è sviluppata in tre tappe, per circa 530 km tra Trentino e Veneto, con ventisei di prove di regolarità sui passi dolomitici. L’equipaggio di Cantù, alla vigilia con l’obiettivo di restare tra i primi dieci, è riuscito ad andare a podio in numerose speciali e vincerne alcune tra cui: Passo Manghen (34 km), Passo Valles (21 km) e Val Mesta (10 km). Ha preceduto, tra gli altri, i campioni del mondo 2026 Žďárský–Nábělek, giunti quinti. La vittoria è andata a Guerrini–Prusak (Lancia Ypsilon), il terzo posto all’ex pilota di Formula 1 Stefano Modena con Valérie Piette (Cupra Tavascan). Il podio vede tre piloti di nascita italiana: secondo gli organizzatori un risultato simile non si registrava da oltre un decennio. LarioEcoRacers è l’unico equipaggio interamente italiano sul podio.

Credit foto: LarioEcoRacers/Marco Passaniti

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Le parole di Rigamonti e il progetto LarioEcoRacers

«Alla vigilia speravamo di restare nella top ten, perché quest’anno il livello del campionato è cresciuto molto – commenta Matteo Rigamonti – Abbiamo ritirato l’auto nove giorni prima del via e ci siamo concentrati sulla precisione. Essere sul podio accanto a equipaggi di questa esperienza ci rende orgogliosi: il risultato è di tutta la squadra, di Clerici Auto e dei partner che ci seguono».

Con questo piazzamento Changan entra per la prima volta nella classifica costruttori della FIA Eco Rally Cup. LarioEcoRacers è il team della Scuderia del Lario di Como dedicato alle competizioni di regolarità e consumo per veicoli a energia alternativa. L’equipaggio è formato da Matteo Rigamonti (pilota) e Matteo Cairoli (navigatore) e partecipa al Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport e alla FIA Eco Rally Cup. Il progetto è sostenuto da Clerici Auto SpA, Sacchi di Rigamonti Srl, Il Quadrifoglio Centro Assistenza Pneumatici, B-Elettrica di Bacchetti Luca, GPSBRIANZA Discovery, e Monster Grafica Srl.