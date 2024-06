Eighties Explosion per la Pool Libertas 2024/2025

Colori vivaci e forme geometriche: ecco cosa indosserà la Pool Libertas Cantù il prossimo anno.

Pool Libertas, eighties explosion

Nel 1982 nella Città del Mobile nasceva il Pool Libertas Cantù come riferimento della pallavolo comasca e brianzola. In contemporanea, nella scena milanese e mondiale nasceva un movimento diventato iconico e distintivo, che ha visto del Memphis Design uno

degli ed esperimenti più audaci, che traevano spunto dal design passato e presente: tratti distintivi furono il ricorso a colori vivaci e forme geometriche , con un sapiente recupero del kitsch. È da queste basi che sono nati lo studio e l'approccio del nostro Designer e Project Coordinator Giovanni Indorato per le divise 2024/2025 della squadra di Serie A2 Credem Banca, che sprizzano anni 80, linee e disegni, ma senza perdere di vista le colorazioni societarie ed i legami a Cantù.

Le parole di Indorato

“Penso che per un qualsiasi appassionato anche solo di maglie e divise, l’esperienza di Memphis da cui ho tratto liberamente spunto per il progetto di questa nuova stagione è da ritenersi una tappa importante nel processo d'internazionalizzazione del ‘postmodern’, avendo dato il là a un'intera generazione di stili e design rimasti inalterati anche nei decenni successivi – dice Giovanni – Se guardiamo al solo mondo Furniture, gli oggetti prodotti dal Collettivo sono tutt'ora ambiti dai collezionisti, e continuano ad essere fonte d'ispirazione nei più svariati campi, in particolare nel design della moda”. Quattro divise, quindi, e quattro colorazioni tra Squadra e Liberi, con delle novità.

“Resta il verde a due gradazioni per la divisa di casa – conclude – con incursioni a contrasto che strizzano l’occhio al Main Sponsor, mentre si cambia completamente tradizione in trasferta, passando ad un bianco e rosso (che tanto era piaciuto al pubblico nelle prime divise da Libero della scorsa stagione, ndr) più forte e di impatto, ma sempre con richiami verdi dei colori societari. I Liberi avranno un disegno più lineare e geometrico in bianco-blu sul taraflex amico del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, e un inedito e particolarmente ammiccante nero fluo in trasferta, per un tributo ‘80s che riassume appieno l’intero concept”.

Le nuove divise acquistabili

Le nuove divise, presentate anche quest’anno come nelle ultime stagioni prive degli Sponsor finali, saranno più avanti oggetto di possibilità di prenotazione ed acquisto tramite i canali ufficiali nelle modalità già proposte negli anni passati. Uno stile Eighties e di rinascita per una stagione che con un nuovo allenatore, nove new entries, e una linea giovane coadiuvata da giocatori esperti e di categoria, sarà sicuramente sotto ai riflettori.