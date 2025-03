Elezioni Fip: Borghi confermato presidente del basket provinciale

Domenica 23 marzo si è svolta l’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale FIP di Como, la conferma per Borghi.

La squadra di Borghi

Confermato al timone del basket nostrano, per i prossimi quattro anni, il presidente uscente Franco Borghi. Ieri mattina, in Sala consiliare del Comune di Cucciago in Via Sant’Arialdo, le società lariane si sono infatti ritrovate per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2025/2028. Come detto alla presidenza è stato rieletto il candidato unico Franco Borghi (40 voti su 40 schede) che avrà al suo fianco per il prossimo quadriennio i quattro consiglieri eletti Antonio Pini (32), Luca Maria Rossini (24), Roberto Cantaluppi (23), Laura Galli (21). Non eletto il quinto candidato in corsa Guido Corti (17) .

Il Nuovo consiglio provinciale FIP 2025/28

PRESIDENTE PROVINCIALE: B. Franco

CONSIGLIERI PROVINCIALI

Cantaluppi Roberto

Galli Laura

Pini Antonio

Rossini Luca Maria