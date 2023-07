Senigallia, venerdì 30 giugno: alle 18.30 il fischio d’inizio della finale del campionato Under 15 ha visto schierate Inter e Milan, un derby che ha regalato la vittoria (3 a 1) alle rossonere. E tra le giovani milaniste Elisa Parolo, 14 anni, di Villa Guardia.

Elisa Parolo campionessa d'Italia col Milan Under 15

"Non me lo aspettavo - racconta la promessa del calcio femminile, al Milan dalla stagione 2019-2020 - E’ sempre stato un mio grande sogno. E quando la partita è finita, nessuna di noi riusciva a realizzare: chi piangeva dalla felicità, chi urlava e chi si buttava a terra...". Una vetta conquistata dopo aver superato la prima fase regionale, l’interregionale, superando la Juventus nei match di andata e ritorno nei quarti di finale - squadra tifata dalla giovane, l’avversario più temibile, insieme ai club di livello affrontati nell’ultima fase del campionato - il Napoli 3 a 1 in semifinale il 28 giugno e, infine, l’Inter. Di quest’ultima, a finale conclusa, una calciatrice è stata abbracciata a consolata da Elisa, perché il fair play e il rispetto dell’avversario sono valori fondanti.

