Emergenza covid: i Cucciago Bulls scendono in campo per l’ospedale Valduce

Cucciago Bulls belle iniziativa benefica della società brianzola.

Cucciago Bulls il club di Fabio Borghi apre una donazione a favore dell’Ospedale Valduce di Como

Anche i Cucciago Bulls scendono in campo in questo momento di emergenza contro il Covid 19. Il club brianzolo presieduto da Fabio Borghi si è reso protagonista in queste ore di una bella iniziativa benefica lanciando “Fermialo insieme” una donazione a favore dell’Ospedale Valduce di Como. “Il tuo aiuto per l’Ospedale Valduce, dona ora. Forse non abbiamo superpoteri ma di sicuro possiamo fare la nostra parte”. Questo lo slogan che vuole essere un invito per tutti i tesserati, gli appassionati di basket e tifosi per partecipare a questa donazione.

Chi volesse contribuire può fare la sua donazione a:

Conto corrente

ASD Backcourth Basket Cucciago Bulls

IT77V0843051960000000064478

