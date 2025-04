Emilie Chignoli al Campionato nazionale del Torneo Gold

Emilie Chignoli, una delle ginnaste della Marila asd di Capiago Intimiano parteciperà alla finale nazionale del Torneo Gold di ginnastica ritmica che si svolgerà dal 3 al 6 aprile 2025 ad Anagni.

Commentano così il risultato Marta Corbetta e Ilaria Chindamo, direttrici tecniche della Marila Asd:

"La nostra ginnasta Emilie Chignoli si è classificata 3^ nella classifica regionale ed è passata al nazionale del torneo gold. Siamo molto felici perché per la prima volta siamo passate al nazionale del torneo gold, che è una gara di altissimo valore tecnico. Alle nazionali si qualificano quasi solo le società di serie A o che fanno centro tecnico, ovvero che si allenano tutto il giorno".

Emilie ha ottenuto la qualificazione grazie al bronzo raggiunto domenica 9 febbraio 2025 a Cremona al torneo Gold Italia: la ginnasta 14enne ha condotto una bella gara ottenendo così il terzo posto.

Emilie partirà per i nazionali giovedì mattina e sarà accompagnata dalle due istruttrici. Sono tante le emozioni alla vigilia della partenza:

"Si tratta di un traguardo storico per la nostra associazione che si qualifica come unica società comasca in questo campionato. Ci aspettiamo di fare una bella gara e cercheremo di migliorare i punteggi personali di Emilie. L’obiettivo sarà quello di uscire soddisfatte dalla pedana".