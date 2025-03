Erba ancora segno in attesa del big match, Rovello e Cabiate al tappeto

Si è chiuso con i posticipi domenicali il 7° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

Nel girone Est C comanda sempre il Calolziocorte ma dietro chi tiene il passo è Le Bocce Erba che ha sbancato anche il campo della Civatese preparandosi al meglio per il big match di domenica prossima in casa proprio contro la capolista. Fine settimana negativo invece per Rovello Porro battuta a domicilio dal Villasanta e per Cabiate caduto a Binzago.

I risultati del 7° turno di ritorno del girone Est C

Appiano-Gentile-Inverigo 49 - 69 , Rovello Porro-Villasanta 59-67, Calolziocorte-Cusano 79-56, Civatese-Le Bocce Erba 56-78, Binzago-Cabiate 74-64; Sondrio-Morbegno 69-71, Nibionno-Paderno 62-83.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 34; Le Bocce Erba 30; Morbegno, Binzago 28; Rovello Porro, Paderno 26; Villasanta 24; Cabiate 22; Cusano , Civatese 16; Nibionno 14: Sondrio, Inverigo 8; Appiano Gentile 0.

Il programma del 8° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 7 marzo Cusano-Nibionno, ore 21.15 Inverigo-Sondrio, ore 21.30 Appiano Gentile-Binzago, Paderno-Rovello Porro, sabato 8 ore 20.30 Morbegno-Cabiate; domenica 9 ore 18 Le Bocce Erba-Calolziocorte, Villasanta-Civatese.