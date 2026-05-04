Erba domina gara 1 di semifinale contro Coccaglio e vede la finale

La squadra lariana ha aperto bene il 2° turno dei playoff del tabellone B

Continua a vele spiegate la marcia de Le Bocce Erba nei playoff di Divisione Regionale 1.

La gara

La squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli dopo aver eliminato nei quarti il Basket Sarezzo per 2-0, ha aperto nel miglior modo possibile anche la serie di semifinale superando in gara 1 a domicilio il Coccaglio con un ampio 79-56. Gara sempre controllata da Le Bocce che così ora ha il match point per chiudere la serie e volare in finalissima se vincerà gara 2 in programma già mercoledì 6 fuori casa, Altrimenti la serie di deciderà a Erba domenica 10 maggio nell’eventuale bella.

Il tabellino di gara 1 di semifinale tabellone B

Le Bocce Erba – Albrici Coccaglio 79 – 56 serie 1-0

Parziali 22-13, 39-24, 55-31

Erba: Francesco Baruffini 23, Alex Clerici 13, Alessandro Allevi 12, Stefano Cagnazzo 9, Andrea Ratti 6, Gianluca Corti 4, Francesco Stillo 4, Federico Maspero 3, Carlo Brambilla 2, Francesco Caimi 2, Giorgio Sivaglieri 1, Fabio Caviezel. All. Bocciarelli.

Albrici Coccaglio: Nicola Zubini 21, Simone Olivieri 8, Simone Dolci 7, Mikhail Rovelli 7, Mattia Baroni 5, Simone Risolo 4, Gabriele Longhi 2, Roberto Piantoni 2, Davide Lamera. All. Peli

Programma semifinale tabellone B

Gara 1 Erba-Coccaglio 79-56, gara 2 mercoledì 6 maggio ore 21.15 Coccaglio-Erba, eventuale gara 3 domenica 10 ore 18 Erba-Coccaglio.