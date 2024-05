Erba è ai playoff, ancora a segno l'Appiano autogestito, ko Cucciago Villa Guardia e Inverigo

Weekend ricco di emozioni e risultati importanti per le squadre lariane nel 3° turno di ritorno della seconda fase di Divisione Regionale 1.

Erba vola ai playoff

Festa grande a Erba dove Le Bocce vincendo ieri il big match nel girone Gold si è conquistata con due turni d'anticipo la qualificazione ai playoff. Mastica amaro invece Cucciago incappato nel sesto ko di fila sul campo del Sedriano. Nel Silver invece nuovo colpo vincente per l'Appiano Gentile dove funziona la formula dell'autogestione mentre Villa Guardia cade in casa contro il Masters Carate Brianza. Nel Bronze invece derby amarissimo per Il Gigante Inverigo travolto sul campo della capolista Cabiate.

I tabellini delle squadre lariane

Le Bocce Erba - Pob Binzago 77 - 70 Parziali 24-23, 39-32, 60-57

Erba : Allevi Alessandro 17, Stillo Francesco 15, Cagnazzo Stefano 12, Arnaboldi Edoardo 8, Brambilla Carlo 8, Spreafico Marco 7, Sivaglieri Giorgio 4, Colombo Lorenzo 3, Corti Gianluca 3, Citterio Andrea, Picarelli Nicolò ne, Spinelli ne, All. Pesca

Sedriano - Cucciago Bulls 97 - 56 Parziali 29-14, 49-27, 75-43

Cucciago Bulls : Kisonga Alexandre Joao 14, Galasso Riccardo 9, Girolimetto Gianluca 8, Politi Filippo 8, Molteni Matteo 7, Zappa Lorenzo 6, Caviezel Fabio 2, Molteni Andrea 2, Dioguardi Manuel, Radice Jacopo, Radice Leonardo, Bezzi Luca. All. Bocciarelli

Bresso Basket - Indipendente Appiano 58 - 68 Parziali 16-20, 32-34, 39-50

Indipendente Appiano : Lanzi Lorenzo 20, Borsani Riccardo 12, Ferloni Simone 9, Leva Matteo 9, Castelli Federico 8, Clerici Alex 7, Castelli Alessandro 2, Rossi Marco 1, Sirtori Vittorio, Spigarolo S. Allenatore-Giocatore: Leva

G.S. Villaguardia - Masters Carate 55 - 69 Parziali 10-14, 32-34, 39-44

G.S. Villaguardia: Persico Benedetto 10, Strambini Pietro 7, Filomena L. 7, Baparapè Malik 6, Pagani Samuele 6, Lamedica Alessio 5, Magatti Leonardo 5, Moscatelli Igor 5, Mazzoni Michael 4, Gatti Nicolò, Veronelli Francesco, Volontè Edoardo. All. Di Lorenzo

Pall. Cabiate - Il Gigante Inverigo 78 - 47 Parziali 24-8, 38-20, 58-32

Pall. Cabiate: Orsi Mattia 21, Bloise Mattia 15, Attolini Filippo 11, Pessina Daniele 10, Marchetti Federico 7, Tagliabue Samuele 5, Boscolo L. 5, Castiglioni Filippo 2, Nobili Andrea 2, De Piccoli Andrea, Riboldi M., Di Guglielmo G.. All. Colombo.

Il Gigante Inverigo: Caggio David 11, Bianchi Omar 8, Galli Federico 6, Galli Riccardo 6, Motta Cristiano 4, Broggi Matteo 3, Cappelletti Simone 2, Carcano Nicolò 2, Gafforelli Tommaso 2, Ravasi Marco 2, Terraneo Mattia 1, All. Oldani.

I risultati del 2° turno ritorno girone Gold Centro

Venerdì 3 maggio Civatese-Seregno 58-78; sabato 4 maggio Bollate-Morbegno 66-67; domenica 5 ore 17.30 Sedriano-Cucciago 97-56, ore 18 Erba-Binzago 77-70.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 18; Binzago, Sedriano 16; Bollate 12; Civatese, Morbegno 10; Seregno 8; Cucciago Bulls 3.

Il programma del 3° turno ritorno girone Gold Centro

Mercoledì 8 maggio recupero Seregno-Erba; domenica 12 maggio Civatese-Sedriano, ore 18 Erba-Bollate, Binzago-Morbegno, ore 18.45 Seregno-Cucciago.

Risultati del 2° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 3 maggio Paderno-Rovagnate 79-88, ore 21.30 Villa Guardia-Masters Carate 55-69; domenica 5 Nibionno-Mojazza 64-61, ore 20.45 Bresso-Appiano Gentile 58-68.

La classifica del girone Silver Centro

Nibionno 16; Mojazza Milano, Masters Carate Brianza 14; Indipendente Appiano 12; Paderno, GS Villa Guardia, Rovagnate 10; Bresso 8.

Il programma del 3° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 10 maggio ore 21.30 Appiano-Paderno, domenica 12 Nibionno-Bresso, Masters Carate-Rovagnate, ore 21.30 Mojazza Milano-Villa Guardia.

Risultati del 2° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 3 maggio Mandello-San Antonino 84-63, ore 21.30 Cabiate-Inverigo 78-47; sabato 4 Sondrio-Groane Lentate 91-77, domenica 5 Tirano-Rho 84-65.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Cabiate 20; Mandello 18; Cmb Rho 14, Sondrio, Antonino Centro 10; Il Gigante Inverigo, Tirano 8; Nuovo Basket Groane Lentate 6.

Il programma del 3° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 10 maggio ore 21 Inverigo-S. Antonino, Cmb Rho-Sondrio, Mandello Groane Lentate, domenica 12 Tirano-Cabiate.