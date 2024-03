Erba e Cucciago ai nastri di partenza nel girone Gold Ovest

E' stato pubblicato il calendario ufficiale del Girone Gold Ovest per la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 che vedrà protagoniste anche due squadre lariane Le Bocce Erba e Cucciago Bulls. Le Bocce di coach Alessio Pesca ripartirà dal secondo posto a quota 10 punti mentre Cucciago di coach Corrado Bocciarelli scatterà da4 punti. Entrambe le nostre rappresentanti esordiranno domenica 24 marzo: Erba in casa contro Seregno mentre Cucciago sarà in trasferta a Bollate.

Il cartellone del 1° turno d’andata del girone Gold Ovest:

Venerdì 22 marzo Civatese-Binzago; domenica 24 ore 18 Le Bocce Erba-Seregno, Bollate-Cucciago Bulls, Sedriano-Morbegno.

Il calendario del Girone Gold Centro per Erba e Cucciago

1° turno Erba-Seregno (andata 24/3, ritorno 28/4), Bollate-Cucciago (andata 24/3, ritorno 28/4)

2° turno Binzago-Erba (and 7/4, rit 5/5); Cucciago-Sedriano (and 7/4, rit 5/5)

3° turno Bollate-Le Bocce (and 14/4, rit 12/5); Cucciago-Seregno (and, 14/4, rit 12/5)

4° turno Le Bocce-Sedriano (and 21/4, rit 19/5), Binzago-Cucciago (and 21/4, rit 19/5)

Classifica iniziale del girone Gold Centro

Binzago 12; Le Bocce Erba 10; Sedriano, Ardor Bollate, Civatese 6; Morbegno, Cucciago Bulls 4; Basket Seregno 0.