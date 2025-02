Erba ko in casa con Binzago, a segno Rovello e Cabiate nel derby con Inverigo

Il 6° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 si è chiuso ieri con il big math del girone Est C che è andato in scena a Erba dove però Le Bocce ha visto interrompersi la sua striscia vincente per mano della Pob Binzago.

La gara

Bella partita molto combattuta che i padroni di casa hanno condotto per oltre tre quarti per poi cedere al sorpasso ospite negli ultimi minuti. Erba mantiene però il secondo posto mentre al terzo sale il Rovello Porro a segno in casa contro Sondrio. Sorride anche Cabiate che ha vinto il derby contro Inverigo mentre Appiano Gentile ha dovuto alzare bandiera bianca nel testacoda sul campo della leader Calolziocorte. E già mercoledì è in programma un anticipo da brividi: lo scontro diretto sul fondo Appiano-Inverigo.

I tabellini delle gare lariane

Le Bocce Erba - Pob Binzago 55 - 60 Parziali 17-15, 33-28, 44-42

Erba : Arnaboldi Edoardo 15, Cagnazzo Stefano 10, Clerici Alex 7, Corti Gianluca 7, Allevi Alessandro 6, Brambilla Carlo 4, Sivaglieri Giorgio 3, Ratti Andrea 2, Stillo Francesco 1, Marcolongo Francesco, Spreafico Marco, Picarelli Nicolò ne. All. Bocciarelli.

Pallacanestro Cabiate - Il Gigante Inverigo 57 - 54 Parziali 14-14, 28-29, 38-40

Pallacanestro Cabiate : Marchetti Federico 19, Pena Charles M. 13, Passero Davide 10, Pessina Daniele 5, Arienti Andrea 4, Orsi Mattia 3, De Piccoli Andrea 2, Sirtori Vittorio 1, Bloise Mattia, Tamsna Omar, Girardi Nicolò ne, All. Scotti.ù

Il Gigante Inverigo : Moltrasio Aronne 16, Cala Mathias 12, Raimondo Giorgio 7, Di Iorio Gabriele 5, Galli Federico 4, Butta Simone 3, Carcano Nicolò 3, Cappelletti Simone 2, Terraneo Mattia 2, Bianchini Emanuele, Dioguardi Manuel , Mondelli Matteo ne, All. Gorla.

Calolziocorte - Indipendente Appiano 80 - 43 Parziali 20-10, 38-21, 60-33

Indipendente Appiano : Fabbian Alessandro 10, Ferloni Simone 5, Gorla Jacopo 5, Castelli Federico 4, Lanzi Lorenzo 4, Bacuzzi Valerio 4, Corno Alessandro 3, Molteni Matteo 3, Rossi Marco 3, Carrolo M. 2, Turani Francesco, Leva ne.

Basket Rovello - Sportiva Sondrio 72 - 61 Parziali 19-21, 37-33, 58-48

Basket Rovello : Tommaselli Jacopo 12, Galbusera Andrea 11, Pozzi Alessandro 11, Rampoldi Davide 11, Caccia Luca 7, Nobili Andrea 6, Olgiati Lorenzo 6, Borsani Riccardo 4, Castiglioni Filippo 4, Seregni Davide, Donega, Marando Alessio ne, All. Rossini.

I risultati del 6° turno di ritorno del girone Est C

Cusano-Civatese 71-82, Rovello Porro-Sondrio 72-61, Calolziocorte-Appiano Gentile 80-43, Paderno-Villasanta 72-71, Cabiate-Inverigo 57-54; Morbegno-Nibionno 88-93; Le Bocce Erba-Binzago 55-60.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 32; Le Bocce Erba 28; Morbegno, Rovello Porro, Binzago 26; Paderno 24; Villasanta, Cabiate 22; Cusano , Civatese 16; Nibionno 14: Sondrio 8; Inverigo 6; Appiano Gentile 0.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone Est C

Mercoledì 26 ore 21.30 Appiano-Gentile-Inverigo, venerdì 28 ore 21.30 Rovello Porro-Villasanta, Calolziocorte-Cusano, Civatese-Le Bocce Erba, Binzago-Cabiate; domenica 2 Sondrio-Morbegno, Nibionno-Paderno.