Erba ko in gara 1 di finale sul campo del Verolanuova per 77-68

Con ancora negli occhi l'emozionante vittoria in gara 3 di semifinale contro il Gussola, ieri sera Le Bocce Erba è tornata in campo per la prima partita della serie finale sul campo del S.A.S. Pellico Verolanuova.

La sfida

Una gara purtroppo iniziata male dalla squadra di coach Corrado Bocciarelli che di fatto ha pagato il pessimo primo quarto in cui i locali sono scappati via sul 38-18. Poi Spreafico e compagni hanno piano piano provato a ricucire senza però riaprire la contesa del tutto.

Verolanuova è ora 1-0 nella serie che ora si sposta a Erba dove mercoledì 28 sarà in programma gara 2. In caso di parità la serie tornerà a Verolanuova per la bella decisiva venerdì 30 maggio.

Il tabellino di gara 1 S.A.S. Pellico Verolanuova - Le Bocce Erba 77-68

Parziali 38-18, 54-38, 65-56

SAS Pellico Verolanuova: Pedretti Andrea 23, Cucchi Luca 20, Bertuzzi Corrado 9, Silva Veloso Rodrigo 9, Severgnini Stefano 8, Di Giorgio Francesco 5, Mombelli Matteo 3, Rossi Federico, Borozenets Nikita, Mombelli Davide ne, Allieri Davide ne, Allieri Alessandro ne. All. Cullurà.

Le Bocce Erba: Arnaboldi Edoardo 15, Cagnazzo Stefano 12, Stillo Francesco 11, Allevi Alessandro 10, Corti Gianluca 8, Caimi Francesco 6, Marcolongo Francesco 3, Citterio Andrea 3, Sivaglieri Giorgio, Brambilla Carlo, Diobono Diego ne, Spreafico Marco ne. All. Bocciarelli.

Il programma della serie Finale

Gara 1 venerdì 23 maggio S.A.S. Pellico Verolanuova - Le Bocce Erba 77-68

Gara 2 mercoledì 28 ore 21 a Erba

Eventuale gara 3 ore 21 venerdì 30 a Verolanuova