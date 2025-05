Erba pareggia con Tavernerio e vola in finale, Leopandrillo ko e retrocede

Ieri sera sono arrivati verdetti importanti nel campionato di Divisione Regionale 3.

Le gare

Nei playoff Erba vola in finalissima grazie al pareggio colto in casa contro il Tavernerio. Decisivo il successo ottenuto nel match d'andata. Nei playout epilogo amaro per il Leopandrillo Cantù che ieri è caduto in gara 3 sul campo della Sampietrina e retrocede in DR4.

Programma delle semifinali playoff

Gare d'andata giovedì 22 Playground-Mariano Comense 33-59, venerdì 23 Tavernerio-Erba 69-78

Gare di ritorno giovedì 29 Erba-Tavernerio 67-67

Programma serie Playout salvezza

Gara 3 giovedì 29 Sampietrina-Leopandrillo 57-51, gara 2 Lunedì 26 maggio Leopandrillo Cantù-Sampietrina 52-50; gara 1 Sanpietrina-Leopandrillo 67-64;

Già concluse anche le altre tre serie: SB'83 Cermenate-Albavilla 2-0, Borsanese-Caronnese 2-0, Fernese-Limax Clivio 2-0.