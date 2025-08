Erba, Rovello e Cabiate conoscono avversarie e cammino 2025/26

Pallacanestro minors

Pubblicato il calendario del girone B lombardo con le tre squadre nostrane

Le tre squadre lariane che saranno impegnate nel campionato di basket 2025/26 di Divisione Regionale 1 conoscono già avversarie e cammino nella prossima regular season inserite nel girone B lombardo.

L'iter

Prima ad aprire le danze sarà il Rovello che debutterà in casa il 26 settembre contro Varedo. Il 27 settembre Cabiate del neo coach Matteo Borghetti giocherà a Sondrio mentre domenica 28 Erba del confermatissimo coach Corrado Bocciarelli ospiterà il Morbegno. Primo derby nostrano alla quarta giornata Cabiate Erba. Secondo derby alla decima Rovello Erba e il terzo alla 12esima Rovello-Cabiate. L'andata si chiuderà il 21 dicembre mentre il girone di ritorno si giocherà dal 9 gennaio al 12 aprile 2026. Poi spazio alla seconda fase.

Il calendario 2025/26 delle tre squadre lariane

1° turno: Rovello-Varedo (and 26/9, rit 11/1), Sondrio-Cabiate (and 27/9, rit 9/1), Erba-Morbegno (and 28/9, rit 11/1)

2° turno: Nibionno-Rovello (and 5/10, rit 16/1), Cabiate-Vimercate (and 3/10, rit 16/1), Agrate-Erba (and 3/10, rit 18/1)

3° turno: Rovello-Vimercate (and 10/10, rit 23/1), Agrate-Cabiate (and 10/10, rit 23/1), Erba-Sondrio (and 12/10, rit 25/1)

4° turno: Rovello-Civatese (and 17/10, rit 30/1), Cabiate-Erba (and 17/10, rit 1/2)

5° turno: Binzago-Rovello (and 24/10, rit 6/2), Villasanta-Cabiate (and 26/10, rit 6/2), Civatese-Erba (and 24/10, rit 8/2)

6° turno: Rovello-Lecco (and 31/10, rit 15/2), Cabiate-Binzago (and 31/10, rit 13/2), Erba-Monza (and 2/11, rit 13/2)

7° turno: Sondrio-Rovello (and 8/11, rit 20/2), Cabiate-Nibionno (and 7/11, rit 22/2), Erba-Binzago (and 9/11, rit 20/2)

8° turno: Rovello-Villasanta (and 14/11, rit 1/3), Civatese-Cabiate (and 14/11, rit 27/2), Varedo-Erba (and 16/11, rit 1/3)

9° turno: Agrate-Rovello (and 21/11, rit 6/3), Cabiate-Monza (and 21/11, rit 6/3), Erba-Vimercate (and 23/11, rit 6/3)

10° turno: Rovello-Erba (and 28/11, rit 15/3), Cabiate-Morbegno (and 28/11, rit 14/3)

11° turno: Monza-Rovello (and 5/12, rit 20/3), Erba-Villasanta (and 7/12, rit 22/3), Lecco-Cabiate (and 7/12, rit 20/3)

12° turno: Rovello-Cabiate (and 12/12, rit 27/3), Nibionno-Erba (and 14/12, rit 29/3)

13° turno: Morbegno-Rovello (and 20/12, rit 10/4), Cabiate-Varedo (and 19/12, rit 12/4), Erba-Lecco (and 21/12, rit 12/4).