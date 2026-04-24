Erba sbanca Sarezzo e vola in semifinale, Rovello impatta e va alla bella con Orzinuovi

Doppio successo lariano nelle gare 2 dei quarti di finale dei playoff del campionato di Divisione Regionale1. Copertina meritata per Le Bocce Erba che ieri sera dopo il successo casalingo centrato in gara 1 ha bissato e sbancando il campo di Sarezzo per 74-82 ha chiuso la serie qualificandosi per la semifinale. Sorride anche il Basket Rovello Porro che ha sfruttato il turno casalingo per battere Orzinuovi impattare la serie e rimandare il verdetto alla bella in programma già venerdì fuori casa.

I tabellini

Basket Sarezzo – Le Bocce Erba 74-82

Parziali 19-20, 33-42, 57-63

Basket Sarezzo: Simone Ferroni 15, Samuele Rovetta 13, Davide Beccagutti 11, Vincenzo Iannuzzi 11, Benjamin Asamoah 9, Andrea Tanfoglio 6, Federico Zanoletti 4, Marco Feroldi 4, Matteo Orlandi 1, Gabriele D’Eliseo, Andrea Montini, Egidio Trebeschi. All. Milanesi.

Le Bocce Erba: Francesco Baruffini 22, Stefano Cagnazzo 21, Fabio Caviezel 7, Francesco Caimi 6, Alex Clerici 6, Carlo Brambilla 5, Gianluca Corti 5, Andrea Ratti 5, Giorgio Sivaglieri 5, Marco Spreafico, Francesco Stillo. All. Bocciarelli.

Basket Rovello – River Basket Orzinuovi 69-52

Parziali 14-22, 39-38, 48-43

Basket Rovello: Bosa Andrea 25, Figini Leonardo 14, Caccia Luca 9, Borsani Riccardo 9, Canton Marcello 7, Jacopo Tomaselli 3, Castiglioni Filippo 2, Francesco Marcolongo, Donegà Luca, Rebussi Pietro, Losa Riccardo .All. Monti.

River Basket Orzinuovi: Luca Apollonio 13, Gennaro Tessitore 11, Andrea Piscioli 7, Luca Paderno 5, Jordan Mercado 5, Andrea Assoni 4, Simone Brunelli 3, Alberto Brunelli 2, William Zanardi 2, Alberto Fattori. All. Maioli

Playoff quarti di finale tabellone B

Gara 2: martedì 21 Vimercate-Coccaglio 77-61 (serie 1-1), Treviglio-Agrate 62-74 (serie 0-2), mercoledì 22 ore 21 Basket Sarezzo-Le Bocce Erba (serie 0-2), Rovello Porro-Orzinuovi 69-52 (serie 1-1).

Gara 1: venerdì 17 Albrici Coccaglio – DI. PO. Vimercate 60-47, Agrate Brianza – Scuola Basket Treviglio 70-62, Basket Orzinuovi – Basket Rovello 78-59; domenica 19 Le Bocce Erba – Basket Sarezzo 63-48.

Gara 3: venerdì 24 Coccaglio-Vimercate, ore 21.30 Orzinuovi-Rovello Porro