Erba vince il derby ed è sola in vetta, colpo grosso Alebbio, oggi Mariano-Tavernerio

Ben quattro le gare del 9° turno d'andata che si sono giocate ieri sera nel girone G del campionato di Divisione Regionale 3. Su tutte spiccava il derby a Erba dove la capolista riceveva i cugini dell'Albavilla.

La sfida

Partita bella e combattuta che Erba ha portato a casa nel finale per 56-51 confermando imbattibilità e primato per ora solitario in attesa del big match di stasera che vedrà il Tavernerio ospite a Mariano Comense. Da segnalare ieri sera anche il colpo esterno dell'Alebbio e il successo sul fondo del Playground Team contro SB'83 Cermenate.

Il cartellone completo del 9° turno del girone G

Martedì 3 dicembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Senna 48-71, giovedì 5 ore 21.15 CDG Erba-Albavilla 56-51, Leopandrillo Cantù-Alebbio Como 56-76, Sampietrina-Chiavenna 65-58, ore 21.30 Playground Team-SB’83 Cermenate 57-47, venerdì 6 ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio, BTF Cantù-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Erba 18; Tavernerio 16; Sant'Ambrogio Mariano 14; Alebbio Como 12; 5 Fuori Giussano, Senna 10; Chiavenna, Sampietrina 8; Albavilla, Leopandrillo Cantù, Playground Team 6; SB'83 Cermenate, Lomazzo 4; Btf Cantù 0.