Erick Green torna a Cantù

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Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha ingaggiato Erick O’Brien Green II, che torna così a vestire la casacca canturina

La carriera

Green, guardia di 191 cm e 83 kg, è nato a Inglewood, in California, il 9 maggio 1992. Dotato di grande talento offensivo e comprovata esperienza ad alti livelli, il giocatore ha già vestito la canotta del Club nella parte conclusiva della stagione 2025/2026.

La carriera collegiale di Green si svolge interamente nella prestigiosa università di Virginia Tech. L’ultima stagione, conclusa con ben 25 punti di media, gli vale la chiamata al Draft NBA del 2013 da parte degli Utah Jazz, con la quarantaseiesima scelta assoluta. L’esordio tra i professionisti però arriva a Siena. Con la Mens Sana Green realizza 11 punti di media in LBA e in Eurolega, guadagnandosi un posto in NBA nel roster dei Denver Nuggets. Con la franchigia del Colorado esordisce nella massima lega a stelle e strisce, venendo poi scambiato ai Sacramento Kings per un totale di oltre 50 partite in NBA.

Il ritorno in Europa avviene nel 2016, quando Green si sposta nuovamente oltreoceano per vestire la canotta dell’Olympiakos, del Valencia e del Fenerbahce, tre club di Eurolega, nelle tre stagioni seguenti. Nel 2019/2020 gioca in Cina con i Fujian Xunxing, prima di tornare in Spagna con il Betis. La stagione 2020/2021 lo vede protagonista con il Bahcesehir, club turco con cui supera i 20 punti di media in Eurocup. Nel 2021-2022 la seconda parentesi italiana a Treviso, poi Israele, Montenegro e infine Russia, con l’UNICS Kazan, nella stagione 2023/2024.

La stagione 2024/2025 lo vede nuovamente in LBA, con Napoli. Infine la parentesi in Libano con il Sagesse prima del nuovo ritorno in Italia con Cantù a stagione in corso. Con l’Acqua S.Bernardo Green ha raccolto 14.8 punti di media. Quest’anno, prima di tornare in Brianza, il californiano aveva iniziato la stagione a Venezia.

I commenti

“Parto ringraziando la nostra proprietà che ci ha appoggiato e sostenuto e ci ha permesso quello che noi speriamo sia un miglioramento a disposizione del nostro staff tecnico ha rimarcato il general manager Simone Giofré – Un ringraziamento anche alla Reyer Venezia per la sua collaborazione, nella persona del Presidente Federico Casarin, che ha agevolato l’arrivo in tempi strettissimi del giocatore. Infine diamo il benvenuto a Erick, siamo molto felici di riaverlo qui con noi: per lui parla la sua carriera straordinaria”.

Da parte sua il presidente Roberto Allievi si è detto “molto contento che Erick e la sua famiglia siano tornati a Cantù. Io, il board, Simone, il Coach e il suo staff e tutta la squadra siamo determinati e convinti che da oggi in avanti faremo un campionato in cui valorizzeremo le nostre qualità e saremo in grado di costruire un percorso che ci porti a quello che è il nostro obiettivo. Erick ci darà una grande mano”.

Infine parola ad Erick Green:

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare il Club per avermi dato la possibilità di tornare a giocare a Cantù. Questa per me è come una seconda casa e sono molto contento di essere qui. Ho deciso di accettare questa sfida con entusiasmo, con l’obiettivo di contribuire alle vittorie della squadra e conquistare la permanenza in Serie A”.

Il “taglio”

Contestualmente Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Isaiah Miles.

“Il Club ringrazia il giocatore e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera”.