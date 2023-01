Battesimo della vasca per tre nuovi ragazzi della Blm Briantea84 Cantù che domenica 29 gennaio hanno partecipato al 13esimo Meeting Città di Saronno. Sono Alessandro Cattaneo, Daniele Luraghi e Samuele Taurisano ad aver assaggiato per la prima volta una competizione in "maglia" Briantea. Con loro i i veterani Mattia Cazzola, Viviana Cavagna e Yassir Mouzakki.

Esordi positivi in vasca per la Blm Briantea84 Cantù

Ma oltre agli esordi ci sono anche dei risultati positivi per i tre nuovi vomponenti della squadra Fisdir (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) arrivati in biancoblù dagli Open Days di ottobre.

“In generale è andata molto bene - ha commentato Silvia Longoni, tecnico della BLM Fisdir -. I veterani hanno fatto il loro e si sono registrati anche dei miglioramenti. Tra i nuovi, applausi per Daniele e Samuele che hanno fatto delle belle prestazioni. La staffetta di Alessandro, Viviana, Samuele e Mattia è stata sbalorditiva. L’abbiamo provata più volte in allenamento, mi aspettavo tanto e hanno dato di più. Hanno compreso il momento di squadra e ognuno ha rispettato i propri tempi. Sono molto contenta, un ringraziamento a Elena Pietroni che mi ha assistito a bordo vasca nella gestione degli atleti”.

I tempi delle gare

Cattaneo Alessandro (25 dorso 28"70, 25 stile libero 23"50);

Cavagna Viviana (25 dorso 39"40, 25 stile libero 34"60);

Cazzola Mattia (50 dorso 59"00, 50 stile libero 49"60);

El Mouzakki Yassir (25 stile libero 35"10, 25 dorso 36"50);

Luraghi Daniele (25 dorso 49"20, 25 stile libero 34"60);

Taurisano Samuele (25 dorso 30"00, 25 stile libero 27"70);

Staffetta 4x25stile libero: (Cattaneo, Cavagna, Cazzola, Taurisano) 1'50"30