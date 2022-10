Esordio alla grande per la Virtus Cermenate contro la Pallavolo Turate

Buon esordio di campionato per Cermenate che, tra le mura amiche, batte Turate in tre set.

(Foto in copertina di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com)

Virtus Cermenate senza pietà contro la Pallavolo Turate

Avvio di primo set tutto della formazione di casa che si porta subito in testa (8-1, 9-3). Turate non riesce a rientrare (16-8, 22-11) e per Cermenate è semplice vincere il parziale 25-12.

Il secondo set è la copia del precedente con le virtussine che prendono in mano subito il gioco (6-2, 14-4, 18-7, 20-12) fino al definitivo 25-20.

Nel terzo set parte nuovamente avanti Cermenate (9-6, 13-7, 16-9). Turate accorcia (18-15), ma sono nuovamente le padrone di casa ad allungare (23-19), vincendo il parziale 25-20 e l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Cacciatori delle Alpi Domenica 6 novembre 2022 alle ore 18 a San Fermo della Battaglia (CO).

Info match