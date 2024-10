Esordio da urlo per l’Albese: ha sbancato Vasto

Debutto con i fiocchi a Vasto e, soprattutto, primi tre punti in classifica guadagnati per l'Albese Volley.

Albese-Altino, Vasto è di coach Chiappafreddo

Ieri, domenica 6 ottobre, l’Albese Volley ha aperto il campionato di serie A2 femminile andando a sbancare Vasto, superando la neopromossa Altino Volley con un perentorio 3-0. Una buona prova inaugurale per la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo che, pur tenendo a riposo Tajè, ha preso in mano la gara da subito vincendo tutti e tre i set con merito. Sugli scudi capitan Veneriano, Mazzon e Grigolo ma anche Bernasconi.

Le parole del presidente

Primo ad essere felice di questo colpo corsaro è stato il presidente Graziano Crimella: "Sono contento per questo avvio di stagione. Trasferta complicata, ben interpretata dalle ragazze in campo. Gara in controllo, sempre lucide e decise: tutte brave. Torniamo a casa con un bel risultato che ci dà morale per proseguire il campionato. Avanti così....". Tecnoteam che tornerà in campo doenica 13 ancora in trasferta contro l'Itas Trentino.

Il tabellino di ALTINO VOLLEY TENAGLIA ABRUZZO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 0-3

Parziali 17-25; 15-25: 17-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO. Rimoldi 2, Veneriano 16, Bernasconi 1, Mazzon 17, Longobardi 9, Grigolo 13, Pericati libero: Colombino 1, Mancastroppa, Radice 2, ne Baldi, Tajè e Viganò. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.

I risultati del 1° turno d'andata girone B serie A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-Itas Trentino 1-3 (19-25, 24-26, 27-25, 13-25)

Imd Concorezzo-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)

Tenaglia Abruzzo Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (17-25, 15-25, 17-25)

Narconon Volley Melendugno-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (28-26, 26-28, 25-23, 25-22)

U.S. Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-15, 25-20)

Classifica girone B serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 0); Imd Concorezzo 3 (1 – 0); Itas Trentino 3 (1 – 0); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 0 (0 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 0 (0 – 1); Volley Hermaea Olbia 0 (0 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 0 (0 – 1); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 1).

Il programma del 2° turno girone B serie A2 donne

Doneica 13 ottobre ore 16 Trasporti Bressan Offanengo – Narconon Volley Melendugno, ore 17 Volley Hermaea Olbia – U.S. Esperia Cremona, Nuvoli’ Altafratte Padova – Tenaglia Abruzzo Volley, Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como, Futura Giovani Busto Arsizio – Imd Concorezzo.