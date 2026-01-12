Esordio negativo in Serie C per la Pallanuoto Como, battuta dall’Andrea Doria

Non è buona la prima stagionale per la Pallanuoto Como che nel week-end ha esordito nel campionato di Serie C maschile.

Serie C, esordio negativo per i lariani

La partita di Serie C è andata in scena nella piscina amica di Cantù, dove la Pallanuoto Como ha ospitato i liguri dell’Andrea Doria. Partita subito tosta per i lariani che hanno dovuto incassare la sconfitta per 14-19. La Pallanuoto Como cercherà il riscatto sabato prossimo, 17 gennaio, quando sarà ospite del Busto che all’esordio hanno sbancato la vasca della Bocconi.

I risultati del 1° turno d’andata

Pallanuoto Como-Andrea Doria 14-19, Onda Blu-Sestri 17-7, Arese-Project Sport 13-10, Novara-Milano1 19-15, Bocconi Sport-Busto 13-17.

Classifica del girone, Serie C

Andrea Doria, Onda Blu Dalmine, Arese, Novara, Busto 3; Pall. Como, Sestri, Project Sport, Milano1, Bocconi Sport 0

Così il programma del 2° turno d’andata

Sabato 17 gennaio ore 17 Busto PN-Pallanuoto Como, Andrea Doria-Onda Blu, Sestri-Bocconi, Project Sport-Novara, Milano1-Arese.