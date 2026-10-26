Esordio stagionale con vittoria per la Campi Reali Cantù

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Prima partita casalinga della stagione e prima vittoria per la Campi Reali Cantù nella sua prima stagione in Serie A3 Credem Banca. I ragazzi di Coach Tommaso Invernici si impongono per 3-1 contro gli umbri della ErmGroup Altotevere dell’ex Matteo Maiocchi in una partita combattuta.

Coach Tommaso Invernici schiera Matteo Bonomi palleggiatore Andrea Argenta opposto, Gabriele Pertoldi e Luca Chiapello schiacciatori, Federico Mazza e Riccardo Aretz centrali, e Nicolò Hoffer libero. Coach Mirko Monaldi risponde con Alessandro Bellucci in cabina di regia, Simone Marzolla opposto, Matteo Maiocchi e Matteo Alpini in banda, Riccardo Cengia e Augusto Quarta centrali, e Vittorio Broccatelli libero.

Primo e secondo set: vantaggio canturino e reazione umbra

Il primo set va a strappi, con la Campi Reali che prova a scappare in più occasioni (7-5, 11-7, 14-11), e la ErmGroup a pareggiare i conti. Altotevere alza il muro con Cengia e sorpassa (17-18), ma Romano riporta il pallino del gioco nella propria metà campo (21-20). Il finale è tutto di marca canturina, ed è proprio lo schiacciatore milanese a mettere a terra l’attacco che chiude il parziale (25-22).

L’inizio di secondo set è in equilibrio, ma due attacchi fuori di Argenta prima e Romano poi convincono Coach Invernici a fermare il gioco (7-10). Aretz suona la carica con un ace, i compagni lo imitano, la Campi Reali impatta a quota 11, ed è il turno di Coach Monaldi di chiamare time-out. Al rientro in campo Cengia alza il muro, e Coach Invernici ferma tutto (12-15). Cantù prova a reagire (14-15), ma la ErmGroup alza il muro e scappa via (17-22). E’ lo strappo decisivo: Altotevere amministra il vantaggio e chiude grazie ad una battuta in rete di Rigirozzo (19-25).

GUARDA LA GALLERY (12 foto) ← →

Cantù torna avanti nel terzo set

A inizio terzo set la Campi Reali riesce a prendere due punti di vantaggio con l’ace di Bonomi e il muro di Aretz su Baldini (4-2). Chiapello e Mazza imitano il compagno, e Coach Monaldi ferma il gioco (11-7). Pinali suona la carica, e Coach Invernici vuole parlarci su (11-10). Aiutata da un paio di errori avversari, Cantù si riporta a +4 (15-11). I canturini soffrono, gli umbri provano a tornare sotto (18-16), ma Bonomi mura Maiocchi e Coach Monaldi ferma tutto (21-17). Al rientro in campo i padroni di casa allungano ancora, e chiudono grazie ad un attacco di Alpini confermato fuori dal videocheck (25-19).

Il quarto set decide la partita

A inizio quarto set Alpini sbaglia una battuta e un attacco, e la Campi Reali ne approfitta per andare a +3 (7-4). La ErmGroup lotta su ogni palla, ma Cantù si porta a +4, e Coach Monaldi ferma il gioco (13-9). Pinali mette a terra due palloni consecutivi, e Coach Invernici vuole parlarci su (14-12). Altotevere non molla e impatta a quota 15, ma i canturini rilanciano l’azione (18-16) e difendono il vantaggio fino all’attacco out di Romano che segna la parità a quota 22. Nel finale punto a punto la spuntano i lombardi, con il videocheck che conferma che l’attacco out di Maiocchi non è stato toccato dal muro (25-23).

Queste le parole di Coach Tommaso Invernici a fine partita: