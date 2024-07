Esordio vincente per coach Chiappafreddo con l'Italia U22 femminile agli Europei

E' iniziata bene l'avventura azzurra agli Europei Under22 femminili per Mauro Chiappafreddo coach della Albese Volley al seguito dell'Italia come assistente del Ct Mancarelli. Ieri infatti le azzurrine hanno aperto la kermesse continentale in corso di svolgimento in Puglia battendo all'esordio la Lettonia con un secco 3-0. Oggi secondo match per l'Italia u22 alle 21 contro la Ucraina. A fare il tifo per coach Chiappafreddo ieri sulle tribune un tifoso speciale arrivato proprio da Albese il ds Gabriele Mozzanica.

Il tabellino di ITALIA-LETTONIA 3-0

Parziali: 25-14, 25-12, 25-15

ITALIA: Nervini 12, Eckl 9, Eze 4, Gardini 10, Costantini 7, Adelusi 8, Ribechi (L). Adriano 4, Giuliani 1, Bartolucci 1, N.e.Valoppi, Marconato, Acciarri, Bellia. All. Mencarelli.

LETTONIA: Sosinovica 2, Struka K. 5, Vagele, Pridatko 7, Cepurite 1, Struka K. 4, Grundmane (L). Celnova 2, Stolca, Valere, Maruze-Mago, Rita 6. N.e.Leskinovica. All. Cariotti

Calendario degli Europei U22 donne

Pool 1 a Lecce

Lunedì 1 luglio: Turchia-Ucraina 3-0, Italia-Lettonia 3-0

Martedì 2 luglio: ore 18 Turchia-Lettonia, ore 21 Italia-Ucraina

Mercoledì 3 luglio: ore 18 Lettonia-Ucraina, ore 21 Italia-Turchia

Pool 2 a Copertino

Lunedì 1 luglio: Serbia-Polonia 3-0, Rep. Ceca-Portogallo 3-1

Martedì 2 luglio: ore 18 Polonia-Rep. Ceca, ore 21 Serbia-Portogallo

Mercoledì 3 luglio: ore 18 Rep. Ceca-Serbia, ore 21 Portogallo-Polonia

Venerdì 5 luglio a Lecce: semifinali ore 18 e 21

Sabato 6 luglio a Lecce: finali