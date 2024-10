Esordio vincente per gli Under15 del Progetto Giovani Cantù che regolano Cernusco 89-78

Esordio vincente in campionato per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

La vittoria

La Cierre Ufficio allenata da coach Matteo Bonassi ha battuto in casa la coriacea Libertas Cernusco al termine di una bella partita molto equilibrata per due quarti. Poi, dopo l'intervallo, i canturini hanno piazzato il break che ha permesso loro di allungare e controllare fino alla fine. Gli U15 canturini torneranno in campo già domenica 6 ottobre alle 15 quando per il 2° turno d’andata renderanno visita al Gorgonzola.

Il tabellino di Cierre Ufficio- Libertas Cernusco 89-78

Parziali: 23-16, 40-37, 71-47

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 2, Villa 20, Leto 2, Rainoldi, Teoldi 4, Pulcinelli 4, Festi 5, Sellitto 18, Buzzi 8, Martinelli 4, Ferrari, Marelli 22. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.