Esordio vincente per gli Under15 di Cantù corsari a Pedrengo

E' partito bene il campionato Eccellenza per i ragazzi della Cierre Ufficio

Cantù · 05/10/2025 alle 18:00

Partenza lanciata nel campionato Eccellenza 2025/26 per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù.

La gara

Ieri in occasione del 1° turno d’andata la Cierre Ufficio guidata da coach Matteo Bonassi ha esordito andando a sbancare il campo del Pedrengo con un ottimo 51-79. Prossimo turno domenica 12 ottobre quando Cantù ospiterà la Vanoli Cremona.

Il tabellino di Pedrengo-Cierre Ufficio Cantù 51-79

Parziali: 8-15, 23-30, 37-58
Pedrengo Basket: Cenci 2, Kandji 7, Fracassetti 6, Vela, Nicotra, Rottoli, Crotta 2, Giorgi 6, Xu 18, Bondurri 4, Fenili 6, Giudici.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 11, Marenco 3, Sanvito 2, De Lucca 2, Tonetto 17, Fioravanti 1, Ferretto 21, Terraneo 1, Galvano 3, Colombo 4, Molteni 7, Torchio 7. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

I risultati del 1° turno girone A

Sabato 4 ottobre Pedrengo-Cierre Ufficio Cantù 51-79, Brescia-Desio 61-97, Blu Orobica Bergamo-Orzinuovi 87-73, Vanoli Cremona-Olimpia Milano 58-93.

Programma del 2° turno del girone B

Sabato 11 Olimpia Milano-Blu Orobica, Desio-Pedrengo, Orzinuovi-Brescia; domenica 12 ore 16 Cierre Ufficio Cantù-Vanoli Cremona.

PGC U15 a Talent's in play - foto social PGC Cantù
Per la PGC U15 esordio vincente in campionato – foto social PGC Cantù
