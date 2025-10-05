Esordio vincente per gli Under15 di Cantù corsari a Pedrengo

Partenza lanciata nel campionato Eccellenza 2025/26 per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù.
La gara
Ieri in occasione del 1° turno d’andata la Cierre Ufficio guidata da coach Matteo Bonassi ha esordito andando a sbancare il campo del Pedrengo con un ottimo 51-79. Prossimo turno domenica 12 ottobre quando Cantù ospiterà la Vanoli Cremona.
Il tabellino di Pedrengo-Cierre Ufficio Cantù 51-79
Parziali: 8-15, 23-30, 37-58
Pedrengo Basket: Cenci 2, Kandji 7, Fracassetti 6, Vela, Nicotra, Rottoli, Crotta 2, Giorgi 6, Xu 18, Bondurri 4, Fenili 6, Giudici.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 11, Marenco 3, Sanvito 2, De Lucca 2, Tonetto 17, Fioravanti 1, Ferretto 21, Terraneo 1, Galvano 3, Colombo 4, Molteni 7, Torchio 7. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.
I risultati del 1° turno girone A
Sabato 4 ottobre Pedrengo-Cierre Ufficio Cantù 51-79, Brescia-Desio 61-97, Blu Orobica Bergamo-Orzinuovi 87-73, Vanoli Cremona-Olimpia Milano 58-93.
Programma del 2° turno del girone B
Sabato 11 Olimpia Milano-Blu Orobica, Desio-Pedrengo, Orzinuovi-Brescia; domenica 12 ore 16 Cierre Ufficio Cantù-Vanoli Cremona.