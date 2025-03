Estasi Acqua San Bernardo: la Coppa Italia è tua

L’Acqua San Bernardo Cantù si aggiudica l’edizione 2024/2025 della Coppa Italia LNP, dominando la finale contro Cividale.

La gara

Hogue e Basile segnano i primi 5 punti della gara, poi Dell’Agnello sblocca Cividale. Si segna poco in avvio e le distanze restano a lungo invariate. La Gesteco trova la prima parità con Ferrari. McGee riporta avanti Cantù, ma il gioco da tre punti di Lamb permette a Cividale di chiudere avanti 15-16.

La partita continua ad avere un punteggio basso, ma Moraschini firma un nuovo vantaggio canturino segnando 5 punti consecutivi. L’Acqua S.Bernardo prova a prendere ritmo e trova due possessi pieni di vantaggio grazie a Baldi Rossi. Il capitano biancoblù segna anche la tripla del +9. È l’ultimo canestro del primo tempo, che si chiude 36-27.

McGee porta il vantaggio canturino in doppia cifra. Redivo e Lamb provano a tenere Cividale in scia. Moraschini e McGee ristabiliscono il +10 per i biancoblù. McGee e Lamb si rispondono dalla lunga distanza. Moraschin segna la tripla che manda le due squadre all’ultima pausa sul 55-42.

Baldi Rossi e Ferrari aprono il quarto periodo con due canestri in area. L’Acqua San Bernardo continua a chiudere la via del canestro ai friulani e ritocca in successione il vantaggio fino a +17. Redivo e Lamb provano a tenere viva la speranza di Cividale, ma Cantù mantiene saldo il vantaggio. McGee sigilla la vittoria dei biancoblù.

Il commento

“Sono molto contento e soprattutto per i ragazzi, perché comunque è una vittoria importante e di prestigio - ha detto coach Nicola Brienza - Quando c'era da vincere qualcosa, abbiamo alzato il livello e l’abbiamo fatto. Un mese fa sembrava che il mondo ci stesse cadendo addosso, un mese dopo siamo qui a festeggiare. Questo vuol dire che i ragazzi stanno lavorando bene e le cose su cui stiamo insistendo stanno dando dei frutti. È chiaro che questa è una tappa del nostro percorso, ma è anche chiaro che è una tappa bellissima. Sono estremamente orgoglioso di mettere un trofeo nel nostro palmares. Bravissima anche Cividale, è stata una sfida molto maschia. Abbiamo fatto una partita difensiva eccellente, cercando di togliere le loro principali opzioni offensive. Abbiamo vinto il conto totale dei rimbalzi, un aspetto in cui avevano messo in difficoltà nelle due gare di campionato. Adesso ci godiamo questa sera e poi testa al finale di stagione, perché dovremo finirla nel migliore dei modi possibile”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GESTECO CIVIDALE 74 – 57 (15-16, 21-11, 19-15, 19-15)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini, Baldi Rossi 12, Moraschini 19, Piccoli 2, Basile 5, Hogue 9, Riismaa, McGee 27, Possamai, Okeke N.E.

Gesteco Cividale: Lamb 13, Redivo 13, Miani 10, Anumba 1, Mastellari N.E., Rota 2, Pittioni N.E, Marangon 4, Berti, Ferrari 6, Dell’Agnello 8,

Piccionne N.E.

Arbitri: Miniati, Cassina, Foti.