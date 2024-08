Estate tricolore per Tibè, campionessa d'Italia 3X3 a Cesenatico

Estate indimenticabile e ricca di allori per la cestista di Arosio Angelica Tibè.

Tibè colleziona trionfi

A poche settimane dalla conquista del titolo Europeo universitario con la maglia del Cus Bologna, ha vinto nel weekend scorso lo scudetto e il titolo di Campione d’Italia 3×3 al termine della quarta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Dopo un tour di due mesi, con 130 tappe giocate in 19 Regioni d’Italia, la manifestazione tricolore si è conclusa proprio nel fine settimana scorso a Cesenatico dove Angelica, (ala pivot classe 1996) e le sue Big Queens (Beatrice Baldi, Francesca Parmesani, Angelica Tibè, Anna Togliani) hanno vinto il torneo femminile superando in finalissima le Pow(H)er per 15-12 mettendosi così al dito l'ambito "anello".

Scudetto maschile

Lo scudetto maschile invece è stato vinto dai Concrete (Matteo Airaghi, Michele D’Ambrosio, Carlo Fumagalli, Morgan Rashed).

Il tabellino della finalissima femminile

Pow(H)er-Big Queens 12-15

Pow(H)er: Peresico 2, Madera 5, Smorto 4, Bevolo 1

Big Queens: Baldi 4, Tibè 3, Parmesani 1, Togliani 7