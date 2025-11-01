Ethan Aldinucci è vicecampione italiano

Ethan Aldinucci, il giovanissimo pilota di Senna Comasco, è vicecampione italiano.
Il titolo interregionale
E’ finita la stagione per l’11enne che in sella alla sua Ktm Sx 65 a due tempi si è laureato campione interregionale e vicecampione italiano. Commenta papà Ivan:
“La stagione è andata benissimo e Ethan ha sempre affrontato ogni gara con determinazione, concentrazione e il giusto spirito”.
La finale nazionale
Nella finale nazionale di Ferrara Ethan è arrivato secondo. Racconta il padre:
“E’ stato un weekend di gara molto particolare. Solitamente al sabato ci sono le prove libere che consentono di adattare la moto e prendere confidenza con il tracciato. Ma Ethan quel giorno aveva la cresima e quindi le ha saltate. E’ sceso in pista direttamente alla domenica. Gara 1 è stata compromessa da un problema tecnico. In gara 2 si è rifatto e alla fine è arrivato secondo”.
Il futuro
Il papà del giovane pilota è orgoglioso dei risultati:
“Ha dato il massimo ed è pronto per fare il salto di categoria. Per questo stiamo anche cercando degli sponsor che credano in lui e che gli permettano di essere competitivo”.
La stagione per Ethan è quasi al termine:
“Domani, domenica 2 novembre, avrà le ultime tre manche del trofeo Moto live, nel quale al momento è primo. Sarà comunque una festa perché sarà anche l’ultimo giorno di gara della scuola di Codogno, che poi chiuderà. Anche questo segna un nuovo inizio per il prossimo anno che sarà tutto da scrivere con chi ci sarà con noi”.