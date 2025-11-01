Ethan Aldinucci è vicecampione italiano

Ethan Aldinucci, il giovanissimo pilota di Senna Comasco, è vicecampione italiano.

Il titolo interregionale

E’ finita la stagione per l’11enne che in sella alla sua Ktm Sx 65 a due tempi si è laureato campione interregionale e vicecampione italiano. Commenta papà Ivan:

“La stagione è andata benissimo e Ethan ha sempre affrontato ogni gara con determinazione, concentrazione e il giusto spirito”.

La finale nazionale

Nella finale nazionale di Ferrara Ethan è arrivato secondo. Racconta il padre:

“E’ stato un weekend di gara molto particolare. Solitamente al sabato ci sono le prove libere che consentono di adattare la moto e prendere confidenza con il tracciato. Ma Ethan quel giorno aveva la cresima e quindi le ha saltate. E’ sceso in pista direttamente alla domenica. Gara 1 è stata compromessa da un problema tecnico. In gara 2 si è rifatto e alla fine è arrivato secondo”.

Il futuro

Il papà del giovane pilota è orgoglioso dei risultati:

“Ha dato il massimo ed è pronto per fare il salto di categoria. Per questo stiamo anche cercando degli sponsor che credano in lui e che gli permettano di essere competitivo”.

La stagione per Ethan è quasi al termine: