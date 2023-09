Il campo di regata di Eupilio, nelle acque del lago di Pusiano, ospiterà i 71esimi Campionati Italiani Jole Lariane ed Elba.

Eupilio capitale del remo 2 volte a settembre: nel week end i Tricolori a sedile fisso

Appuntamento sabato 2 e domenica 3 settembre a cura del Comitato FICSF Como e Lecco in collaborazione con il Centro Remiero Lago di Pusiano sezione sedile fisso ASD e le società del Comitato di Como e Lecco FICSF, con il sostegno del BCC Lezzeno e il patrocinio del Comune di Eupilio e Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Sarà il primo di due grandi eventi dedicati al canottaggio, seguito due settimane dopo (15-17 settembre) dal Campionato Italiano di Società FIC, abbinato al Gran Premio dei Giovani, Trofeo delle Regioni e Meeting Nazionale Allievi e Cadetti.

Nel corso della presentazione di questa mattina presso il Centro di Eupilio sono intervenuti Lara Magoni (sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia), Alessandro Spinelli (Sindaco Eupilio), Fabrizio Quaglino (presidente Centro Remiero Eupilio e consigliere nazionale FIC), Marco Mugnani (presidente FICSF), Leonardo Binda (presidente FIC Lombardia), Silvia Vaccani (presidente FICSF Lombardia), Saverio Vaccani (delegato FICSF Como-Lecco), Marco Riva (presidente Coni Lombardia) e Domenico Niki d'Angelo (delegato Coni Como).

“Ho visitato degli stadi naturali stupendi, in cui si è investito e lavorato molto per far crescere il canottaggio lombardo ed aiutare tanti giovani atleti nel loro percorso di formazione – dice Lara Magoni (sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia) - Regione Lombardia sostiene iniziative e realtà come il Centro Remiero del Lago di Pusiano che rappresenta un’eccellenza lombarda, afferma il ruolo dello sport e promuove le bellezze naturali del nostro territorio, sempre nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. Sono sicura che questi eventi permetteranno alle persone di apprezzare il canottaggio ed avvicinarsi ad una disciplina così bella”. “Eupilio apre un settembre molto importante per la nostra Federazione con ben 4 edizioni dei Campionati Italiani in attesa di chiudere il 2023 con Europei e Coppa Italia il primo week end di ottobre a Genova Pra’ – afferma Marco Mugnani, presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso – I Tricolori Jole ed Elba, arricchiti da due nuove specialità, confermano gli ottimi numeri della stagione 2022: domenica sarà una giornata intensa dove tutte le nostre società cercheranno di raccogliere i frutti della semina annuale di promozione del canottaggio a sedile fisso. Un ringraziamento al Comitato Organizzatore per l’impegno profuso nel curare questa competizione”.

Sono iscritte ai Tricolori FICSF 31 società per un totale di 372 equipaggi. Nove dalla provincia di Varese (De Bastiani Angera, Arolo, Caldè, Germignaga, Cerro Sportiva, Porto Ceresio, Corgeno, Ispra, Sport Club Renese), otto dalla provincia di Como (Osteno, Falco Rupe Nesso, Sportiva Lezzeno, Plinio Torno, Stella Laglio, Aurora Blevio, Aldo Meda Cima, US Carate Urio), otto dalla provincia di Genova (Voltri, Club Sportivo Urania, LNI Sestri Ponente, Dario Schenone Foce, Sportiva Murcarolo, LNI Sestri Levante, LNI Chiavari e Lavagna), due dalla provincia della Spezia (Gabbiano Monterosso, Amatori del Mare), due dalla provincia di Pisa (Canottieri Arno, Canottieri Billi), due dal VCO (Verbanese, Cannero Sportiva). Arolo (29 ), Germignaga (27) e Urania (25) presentano il maggior numero di equipaggi. E' l'Elba Cadetti (24 iscritti) la specialità più numerosa, seguita da 2 di coppia Cadetti, Elba Allievi ed Elba Ragazzi (tutti e 3 con 21).

Per il Comitato Organizzatore del Centro Remiero di Eupilio, capace di ospitare numerosi eventi e cuore per l’attività non solo delle società lariane ma anche di tante realtà internazionali, la soddisfazione di un 2023 all’insegna del rinnovamento delle strutture, in primis la nuova torre d’arrivo. Verranno assegnati numerosi trofei: “Guido Bianchi" alla prima società nella classifica junior maschile e femminile, “Luigi Tosti” alla prima società nella classifica Giovani (Allievi, Cadetti, Ragazzi), “Sinigaglia” alla prima società nella classifica Jole Senior.

Il programma prevede sabato mattina dalle 7:45 alle 8:30 l’accreditamento e la distribuzione delle magliette ricordo, seguito dal Consiglio di Regata. Le batterie eliminatorie partiranno alle 9, al termine delle quali scatteranno i recuperi. Domenica la cerimonia d’apertura con alzabandiera presso la torre d’arrivo è fissata alle 8:30. Prima delle 36 finali in programma è il doppio senior misto, novità della stagione 2023 insieme al 4 di coppia Cadette.

Nel 2022 questa la ripartizione dei trentaquattro titoli in palio: sette per Canottieri Arolo, sei per Canottieri Germignaga, tre per Aldo Meda Cima, Sportiva Lezzeno e Sport Club Renese e Sportiva Murcarolo, due per Cerro Sportiva e Osteno, uno per US Carate, LNI Sestri Ponente, Club Sportivo Urania, Stella Laglio e Dario Schenone Foce.