Euro TriGames, l'Italia domina nella pallacanestro. Anche grazie a un atleta di Fino Mornasco

A siglare l'ultimo successo per lo sport azzurro in quest'annata decisamente magica anche un finese impegnato nella competizione dedicata agli atleti con Sindrome di Down

Gli Euro TriGames di Ferrara si colorano di azzurro, anche nella pallacanestro. In quest'annata decisamente unica per lo sport italiano, gli Azzurri hanno primeggiato anche in questa competizione che può essere considerata i Campionati del mondo degli atleti con Sindrome di Down. L'ultima soddisfazione arrivata è quella per la pallacanestro che in finale ha sconfitto la Turchia, anche grazie all'atleta di Fino Mornasco Alessandro Ciceri.

Euro TriGames, pallacanestro azzurra da favola

La gioia è esplosa oggi, al termine della finale contro la Turchia: l'Italia ha vinto anche nella pallacanestro agli EuroTrigames che si stanno tenendo in questi giorni a Ferrara. La Nazionale Italiana di Basket Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) con Sindrome di Down ha sconfitto in finale la Turchia e si è aggiudicata la competizione.

Ennesimo successo sportivo per Alessandro Ciceri, atleta della Briantea84 e tra gli otto convocati della spedizione del tecnico Giuliano Bufacchi, che oggi ha aggiunto un altro trofeo alla sua personale bacheca.

La competizione

A Ferrara è andata in scena la prima edizione dei Suds Open Euro TriGames, evento multidisciplinare rivolto ad atleti con Sindrome di Down. Dal 4 ottobre fino a domani (11 ottobre, ndr) in campo 8 sport: atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto sincronizzato, tennis, tennistavolo e pallacanestro.

Gli Euro TriGames hanno accolto 17 nazioni, anche extra europee per la caratteristica “Open” della stessa manifestazione.

I risultati

La cavalcata della formazione italiana è iniziata mercoledì 6 ottobre con la prima grande vittoria per 45 a 9 contro il Portogallo. Giovedì niente da fare per la Turchia, battuta 10 a 14. Nelle gare di ritorno giocate domenica ancora dominio azzurro contro il Portogallo sconfitto per 27 a 19 e di nuovo contro la Turchia per 21 a 15.

Il campione di Fino Mornasco

Firma di questi successi anche di Alessandro Ciceri. Classe 1986 e residente a Fino Mornasco, veste la maglia della Briantea84 da quasi 20 anni, club in cui è nato e cresciuto cestisticamente. Il suo Palmarès conta trofei prestigiosi conquistati con la maglia della Nazionale: 2 Mondiali (2018 e 2019), un Europeo nel 2017 e il freschissimo Euro TriGames 2021.