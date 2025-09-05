Eurobasket 2025: l’Italia del lariano Procida chiude seconda

L’Italia chiude seconda, l’Eurobasket di Procida continua con la palla a spicchi tra le mani.

Avventura da sogno per Procida

Continua a gonfie vele l’avventura a Eurobasket 2025 dell’Italia con il comasco Gabriele Procida anche ieri in campo che ha chiuso la prima fase battendo come da pronostico largamente Cipro per 89-54. Ieri per Procida, ex Cantù e Lipomo, 8 punti a referto. Questa quarta vittoria consecutiva ha regalato agli azzurri il secondo posto nel girone C e l’abbinamento negli ottavi di finale contro la Slovenia della stella NBA Luka Doncic che si giocherà domenica 7 settembre alle 17.30 italiane a Riga. Il trasferimento in Lettonia degli azzurri è previsto per oggi venerdì 5 settembre.

Il tabellino di Italia-Cipro 89-54

Parziali: 24-6, 16-13, 27-24, 22-11.

Italia: Gallinari 12 (1/3, 3/7), Melli* 3 (1/1, 0/2), Fontecchio* 13 (3/4, 2/5), Thompson 4 (1/1, 0/1), Ricci 8 (1/2, 2/5), Spagnolo* 13 (4/6, 0/2), Procida 8 (0/2, 2/5), Niang ne, Spissu 5 (1/1, 1/4), Diouf* 12 (5/10), Akele 8 (4/4, 0/3), Pajola* 3 (0/2, 1/4). All: Pozzecco

Cipro: Loizides, Simitzis* 9 (3/4, 1/4), Pashialis 3 (1/1), Michail* 2 (1/1, 0/2), Iliadis 5 (1/2, 1/3), Cristodoulou 3 (0/1, 1/2), Jung 2 (1/2), Giannaras (0/2 da tre), Koumis* (0/2), Tigkas 15 (3/7, 2/4), Willis* 10 (1/6, 1/4), Stylianou* 5 (1/2, 1/3). All: Livadiotis.

I risultati degli azzurri

1° turno Italia-Grecia 66-75 (Procida ne)

2° turno Italia-Georgia 78-62 (Procida ne)

3° turno Italia-Bosnia 96-79 (Procida ne)

4° turno Italia-Spagna 67-63 (Procida 3 punti)

5° turno Italia-Cipro 89-54 (Procida 8 punti)

Classifica girone C

Grecia, Italia 9 (4 V/1 P)

Bosnia 8 (3V/2P)

Georgia, Spagna 7 (2V/3P)

Cipro 5 (0V/5P)

Programma degli Ottavi di finale

Sabato 6 settembre

ore 11 Turchia-Svezia, ore 15.15 Germania-Portogallo, ore 17.30 Lituania-Lettonia, ore 20.45 Serbia-Finlandia.

Domenica 7 settembre

Ore 11 Polonia-Bosnia, ore 14.15 Francia-Georgia, ore 17.30 Italia-Slovenia, ore 20-45 Grecia-Israele.