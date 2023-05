Il titolo dell'EuroCup1 Final ad un italiana, che rende orgoglioso il movimento del basket in carrozzina del nostro Paese, ma che mette anche la parola fine sulle speranze della Briantea84 di riuscire a portare a casa un trofeo in questa travagliata stagione.

EuroCup1 Final: la vittoria a Santo Stefano e la Briantea84 arriva terza

Santo Stefano KOS Group ha conquistato l’Eurocup1 Iwbf (International Wheelchair Basketball Federation) battendo in finale Bidaideak Bilabo Bsr per 69 a 53. Si è conclusa così la tre giorni europea organizzata dalla Briantea84 tra Meda e Lentate sul Seveso. Proprio ieri mattina, tra le mura amiche del PalaMeda, la UnipolSai ha vinto la finale terzo-quarto posto, aggiudicandosi la sfida contro Self Group Millennium Basket 60 a 43 (in una riedizione della finale terzo/quarto posto di Coppa Italia).

A premiare le squadre, presente l’Amministrazione comunale di Meda nelle persone di Luca Santambrogio (sindaco) e Stefania Tagliabue (vicesindaco e assessore allo Sport) e l’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso con Laura Ferrari (sindaco) e Marco Boffi (vicesindaco e assessore allo Sport).

Tra i cinque atleti scelti per l’All Star Team, premiato Filippo Carossino della UnipolSai Briantea84 Cantù. A completare il quintetto ideale della competizione due vecchie conoscenze dei canturini Ahmed Raourahi (Self Group Millennium Basket) e Giulio Maria Papi (Bidaideak Bilbao BSR), insieme ad Andrea Giaretti (Santo Stefano) e Andrzej Macek (Hornets Le Cannet).

UnipolSai Briantea84 Cantù - Self Group Millennium Basket

Coach Jaglowski propone il quintetto tipo di questa Eurocup con Carossino, De Maggi, Santorelli, Buksa e Tomaselli. Si accende subito il duello Carossino-Boughania, realizzatori unici dei primi 5 minuti (6-4). Si sbloccano poi De Maggi e Buksa, ai quali risponde Scandolaro con la prima tripla del match. Il primo quarto si chiude con il parziale di 5-0 targato De Maggi e Santorelli e sul punteggio di 16-7 per Briantea. Si riprende nel segno di De Maggi e Foffano, per il primo botta e risposta del quarto. Tocca poi a Carossino e Santorelli incrementare il vantaggio di 12 lunghezze, costringendo Castellucci a chiamare time-out. Negli ultimi 5 minuti si concretizza la fuga canturina, con un parziale di 10-3 firmato Santorelli, De Maggi e Geninazzi, che permette a Briantea di andare a riposo sul più 18. (30-12).

Il secondo tempo vede Padova aprire le marcature con Foffano, a cui seguono i soliti Santorelli e De Maggi, che toccano entrambi la doppia cifra. Si sblocca poi Bassoli, per il nuovo massimo vantaggio biancoblu (+21) ed il conseguente time-out padovano. Scandolaro e Boughania interrompono il digiuno rossonero, ma De Maggi e Santorelli continuano a tenere Padova a -20. Nell’ultimo minuto e mezzo, però, Foffano e Scandolaro riportano a -16 gli ospiti, ma a chiudere il penultimo parziale è Carossino, che arriva in doppia cifra (43-25). L’ultima frazione di gioco si apre nel segno di Bassoli, con 4 punti consecutivi, intervallati da un lay-up di Boughania e pareggiati da Foffano. Si sblocca Gamri, a cui risponde Carossino, che serve poi uno splendido assist per il ritorno a punti di Geninazzi, che con una tripla ed un lay-up vincente risponde al mini-parziale aperto da Boughania, Scandolaro e Foffano. Arrivano infine i primi punti per Makram e gli ultimi 2 punti di Buksa, che mettono la parola fine sulla Eurocup 1 e stagione della Briantea84, che si prende il terzo posto della competizione.

Il tabellino

Tempi (16-7, 30-12, 43-25, 60-43)

Unipolsai Briantea84 Cantù 60 (Santorelli 14, Carossino 12, De Maggi 12, Geninazzi 9, Bassoli 6, Buksa 4, Makram 2, Tomaselli 1). Coach Jaglowski.

Self Group Millennium Basket 43 (Boughania 16, Foffano 12, Scandolaro 10, Gamri 4, Raourahi 1, Casagrande 0, Rado 0, Leita 0, Facciolo, Scantamburlo, Garavello). Coach Castellucci.

Santo Stefano - Bilbao

Santo Stefano Kos Group chiude in vantaggio nel primo parziale, 19-16. Ottimo inizio dei marchigiani, sulla spinta degli 11 punti di un Giaretti in grande forma. Bidaidek Bilbao però rimonta e si riavvicina grazie a 7 punti di Mouriz e Papi. Nel secondo quarto, invece, si concretizza la prima fuga del match, con Santo Stefano KOS Group che chiude avanti di 9 il primo tempo, sul 37-28.

Oltre a Giaretti, sale in cattedra Miceli con 8 punti. Dall’altra parte, sempre Papi e Mouriz (11 e 13 punti) tengono ancora in partita gli spagnoli. Nel terzo quarto, si ripropone il medesimo trend, con la squadra italiana che non concede praticamente nulla a Bilbao, apprestandosi ad affrontare la quarta e finale frazione con un importante vantaggio di 15 punti. Vantaggio che i ragazzi allenati da coach Iannice manterranno fino al 40’, con il finale che recita 69-53, laureandosi per la prima volta nella loro storia campioni di Eurocup 1. Giaretti e Bedzeti high scorers con 21 e 18 punti. Per

Bilbao il migliore è Papi con 17 punti.

Il tabellino

Tempi (19-16, 37-28, 54-40, 69-53)

S. Stefano Kos Group 69 (Giaretti 21, Bedzeti 18, Gray 12, Tanghe 8, Miceli 8, Ghione 2, Ramos 0, Griffith-Salter 0, Boccacci 0, Veloce 0, Lopez 0, Raimondi).

Bidaideak Bilbao BSR 53 (Papi 17, Mouriz 13, Garcia 7, Lorenzo 6, Macsorley 6, Glossner 2, Garcia Pereiro 2, Avendaño 0, Pérez 0, Mendiluce, Centeno).

Final ranking

1. Santo Stefano KOS Group

2. Bidaidek Bilbao BSR

3. Unipolsai Briantea84 Cantù

4. ASD Padova Millennium Basket

5. Galatasaray S.K.

6. CHT de Lannion

7. Hornets Le Cannet

8. BG-Baskets Hamburg

All Star Team

Giulio Maria Papi (Bidaidek Bilbao BSR)

Andrea Giaretti (Santo Stefano KOS Group)

Filippo Carossino (Unipolsai Briantea84 Cantù)

Ahmed Raourahi (Self Group Millennium Basket)

Andrzej Macek (Hornets Le Cannet)