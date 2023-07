Nella mattinata di mercoledì 5 luglio la Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) ha diramato la lista ufficiale dei dodici atleti convocati in nazionale azzurra per il Campionato europeo di basket in carrozzina di Rotterdam (11-20 agosto). Tra le scelte di coach Carlo Di Giusto, presenti due i giocatori della UnipolSai Briantea84 Cantù: Filippo Carossino e Lorenzo Bassoli.

Europei di basket in carrozzina: convocati i "canturini" Carossino e Bassoli

Di seguito gli atleti convocati: Joel Josef Boganelli (Wheeelchair Firenze), Claudio Spanu (Dinamo Lab Sassari), Ahmed Raourahi (Padova Millennium), Driss Saaid (Thuringia Bulls), Lorenzo Bassoli (UnipolSai Briantea84 Cantù), Dimitri Tanghe (S. Stefano Sport), Filippo Carossino (UnipolSai Briantea84 Cantù), Samuele Cini (Wheelchair Firenze), Andrea Giaretti (S. Stefano Sport), Sabri Bedzeti (S. Stefano Sport), Giulio Maria Papi (Bilbao), Enrico Ghione (S. Stefano Sport).

La Nazionale si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa nel pomeriggio di domenica 9 luglio, fino al 17 luglio. Secondo e ultimo raduno dall’1 all’8 agosto, giorno in cui la squadra partirà per l’Olanda.

Il programma delle gare

Gli azzurri esordiranno l’11 agosto alle 16.30 contro Israele; questo il resto del calendario: sabato 12 agosto alle 12.30: Turchia vs Italia; domenica 13 agosto alle 16.30: Italia vs Francia; lunedì 14 agosto alle 20: Gran Bretagna vs Italia; martedì 15 agosto alle 11.30: Austria vs Italia. Dal 16 agosto via alla fase ad eliminazione diretta.

Le due finaliste del Campionato Europeo conquisteranno la qualificazione diretta alle Paralimpiadi di Parigi 2024; terza, quarta e quinta classificata potranno accedere al torneo di ripescaggio.