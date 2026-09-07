Europei di nuoto paralimpico, Magrassi in Turchia

Al via l’ottavo Campionato Europeo di nuoto paralimpico a Kocaeli, Turchia, dal 7 al 12 settembre.

Al via la competizione

Sarà la piscina olimpica di Gebze il quartier generale che ospiterà 400 atleti in rappresentanza di 38 nazioni pronti a vivere una settimana di grande livello. L’Italia scenderà in vasca con 24 atleti: tra questi Riccardo Magrassi, classe 2008, della BLM Briantea84 Cantù al suo primo Europeo con la Nazionale senior azzurra dopo il debutto ufficiale al Mondiale di Singapore del settembre 2025. Dopo un’estate intensa di lavoro in cui Magrassi si è allenato sotto la guida di Alessandro Pezzani, responsabile del settore nuoto di Briantea84 e Ilaria Spadaro, tecnico nuoto Finp, è tutto pronto per il suo debutto fissato per martedì 8 settembre. Da lì in poi saranno ben 6 le gare in cui si misurerà Magrassi: al mattino in programma le qualificazioni, nel pomeriggio le eventuali finali. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta live streaming sul canale YouTube “World Para Swimming”.