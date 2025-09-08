Europei: la Slovenia di super Doncic elimina l’Italbasket del lariano Procida agli ottavi

L’avventura a Eurobasket 2025 dell’Italbasket e del comasco Gabriele Procida si è chiusa ieri, domenica 7 settembre, agli ottavi di finale per mano della Slovenia della stella NBA Luka Doncic che li ha battuti per 84-77.

L’Italbasket di Procida fuori agli ottavi

Fatale il negativo primo quarto che ha visto gli azzurri, fino a ieri miglior difesa del torneo, subire ben 29 punti in 10′. Non è poi bastata una generosa rimonta all’Italia per ribaltare le sorti del match e qualificarsi: ai quarti vola la Slovenia. L’Italia torna così a casa e nel post gara si è dimesso anche coach Gianmarco Pozzecco. Per l’ex Cantù e Lipomo, un Europeo visto più dalla panchina che da protagonista in campo dove ha totalizzato 11 punti a referto avendo giocato solo due gare mentre nelle altre 4 non è entrato. Ora per lui inizia l’avventura con la prestigiosa maglia del Real Madrid.

Il tabellino di Italia-Slovenia 77-84

Parziali: 11-29, 29-21, 16-22, 21-12

Italia: Gallinari 10 (2/4, 1/3), Melli* 8 (1/5, 2/2), Fontecchio* 22 (4/5, 4/10), Thompson (0/1, 0/2), Ricci (0/2 da tre), Spagnolo* 2 (1/1, 0/1), Procida ne, Niang 12 (2/2, 0/1), Spissu 6 (2/5 da tre), Diouf* 8 (4/6), Akele ne, Pajola* 9 (0/1, 2/4). All: Pozzecco

Slovenia: Krampelj* 4 (2/4, 0/1), Padjen ne, Nikolic* 7 (2/5, 1/7), Prepelic 11 (0/3, 3/7), Muric* 6 (0/2, 2/5), Radovic 2 (1/1, 0/1), Jurkovic ne, Hrovat* 5 (1/2, 1/4), Scuka ne, Omic 7 (3/3), Stergar, Doncic* 42 (6/8, 5/11). All: Sekulic

I risultati degli azzurri

1° turno Italia-Grecia 66-75

2° turno Italia-Georgia 78-62

3° turno Italia-Bosnia 96-79

4° turno Italia-Spagna 67-63 (Procida 3 punti)

5° turno Italia-Cipro 89-54 (Procida 8 punti)

Ottavi di finale

Italia-Slovenia 77-84 (Procida ne)