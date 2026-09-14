Europeo di nuoto paralimpico, Magrassi d’argento e tanta esperienza

Una prima e storica medaglia d’argento a livello europeo, 5 finali conquistate su 6 gare in programma.

Il successo

Riccardo Magrassi, atelta della Briantea84 di Cantù, e un’esperienza da primo Campionato Europeo con la nazionale senior Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico) da ricordare dopo il Mondiale a Singapore del settembre 2025. L’Italia si è piazzata al secondo posto nel medagliere, dietro la Russia, con 61 medaglie: 29 ori, 16 argenti e 16 bronzi. Il debutto di Magrassi a Kocaeli, Turchia, è da incorniciare quando nella sua prima gara (400 stile libero S7) ha conquistato la finalissima con un primato nelle qualifiche e un secondo posto da argento nella finalissima che poi è valsa la doppietta azzurra sul podio, con Federico Bicelli sul gradino più alto. Tempo impiegato: 4’50’’07. Poi tutte finali conquistate, a meno dei 200 misti SM8 con la sfortunata squalifica per una virata irregolare, gara in cui sarebbe sceso in vasca in una categoria differente per soppressione/accorpamento delle prove previste nella sua classe.