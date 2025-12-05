Eventi sportivi anticipati da un minuto di raccoglimento in memoria di Pietrangeli

Anche in provincia di Como e su tutti i campi sportivi fino a domenica 7 dicembre sarà osservato su indicazione del CONI un minuto di silenzio in memoria dell’indimenticato campione di tennis Nicola Pietrangeli scomparso nei giorni scorsi.
Il comunicato ufficiale del CONI: minuto di silenzio per Pietrangeli
Il comunicato ufficiale: “Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un momento di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nei prossimi giorni a partire dal 1 al 7 dicembre, in memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis”.