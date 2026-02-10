EYBL di Barcellona: che esperienza per l’Uniweb Cantù U14

Gli Under 14 del Progetto Giovani Cantù hanno vissuto un’esperienza incredibile alla seconda tappa del torneo EYBL disputato in Spagna.

Adrelina e passione all’EYBL

Si è chiusa con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte l’esperienza dell’Uniweb Cantù Under14, alla seconda tappa del torneo internazionale EYBL che si è svolta nel fine settimana a Barcellona in Spagna. La squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi ha esordito perdendo contro i lituani del VKM Vilnius, per poi si sono riscattati battendo l’USK Praga e arrendersi ai catalani del CB Santfeliuenc e infine anche alla quotata Joventut Badalona. Al termine del torneo il canturino Samuele Aiolfi è stato premiato come miglior giocatore della squadra biancoblù.

I tabellini delle quattro gare giocate dall’Uniweb U14

1° turno Uniweb Cantù-VKM Vilnius

Parziali: 13-18, 27-41, 30-55.

Uniweb: D’Aloia, Mascheroni, Formenti 7, Bazzi, Lombardi 2, Gallinoni 11, Balestrini 8, Galimberti 15, Moscatelli 2, Santonastasi, Olgiati R. 4, Aiolfi 6, Rho 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta

2° turno Uniweb-USK Praha 78-54

Parziali: 20-9, 31-29, 58-41.

Uniweb: D’Aloia 3, Mascheroni 10, Formenti 2, Bazzi 2, Lombardi, Gallinoni 8, Balestrini 5, Galimberti 9, Moscatelli 12, Santonastasi 2, Olgiati R. 4, Aiolfi 7, Rho 14.

3° turno Uniweb- St. Feliu de Llobregat 69-72

Parziali: 11-15, 27-29, 44-58.

Uniweb: D’Aloia, Mascheroni 2, Formenti 6, Bazzi, Lombardi, Gallinoni, Balestrini 4, Galimberti 17, Moscatelli 14, Santonastasi 1, Olgiati R. 7, Aiolfi 9, Rho 9.

4° turno Joventut Badalona-Uniweb 71-65

Parziali: 18-22, 34-36, 59-51.

Uniweb: D’Aloia, Mascheroni, Formenti, Bazzi, Lombardi, Gallinoni, Balestrini, Galimberti 23, Moscatelli 5, Santonastasi 6, Olgiati R. 13, Aiolfi 8, Rho 10.