Fabio Borghi presenta la prima "36 ore di basket"

Appassionati della palla a spicchi attenzione perché sta per arrivare l'evento della primavera 2025: a Cucciago si svolgerà la prima "36 ore di basket”.

“36 ore di basket"

Appuntamento inedito voluto e ideato da Fabio Borghi, patron dei Cucciago Bulls, che ha voluto presentarcelo in anteprima: "Sono sicuro che sarà un successone perché saranno 36 ore di basket continuato, in cui squadre composte da sei giocatori di tutte le categorie, dal minibasket ai senior, si alterneranno in campo anche durante la notte in partite di cinque contro cinque. Si giocherà presso il PalaBLM di Cucciago dalle 13 di sabato 31 maggio fino a domenica sera, primo giugno. Una mega partita ininterrotta con tanti premi e divertimento assicurato. L'iscrizione è di 15 euro a persona, compresa la maglietta dell'evento. Vi aspetto numerosi perché vi garantisco sarà un successo.. imperdibile". Come detto, questa “36 ore di basket" è una manifestazione aperta a tutte le categorie: Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti, Under 14, Under 16, Under 8 e Senior misto maschi e femmine. Iscrizioni aperte fino al 15 maggio. Per informazioni e iscrizioni cliccare sul seguente link.