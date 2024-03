Fari puntati sul big match Cermenate-Opera, domenica Cantù a Robbio

Vigilia di un weekend particolarmente interessante valido per il 3° turno d'andata del girone Silver Ovest di serie C maschile.

Le sfide

Campo centrale sarà quello di Cermenate dove sabato 23 andrà in scena il big match d'alta quota che profuma già di playoff tra i locali della Virtus e la capolista Opera avanti di sole due lunghezze. Per la squadra brianzola diretta da coach Flavio Fioretti la possibilità quindi non solo di fare il tris vincente ma agganciare in vetta la rivale. Spettatore interessato del match anche il Gorla Cantù che scenderà in campo domenica 24 ospite degli Aironi Robbio.

Così il 3° turno d’andata del girone Silver Ovest

Sabato 23 marzo ore 21 Virtus Cermenate-Delta Line Opera (arbitri Bellitto-Rossi); domenica 24 ore 18 Aironi Robbio-Gorla Cantù (arbitri Ferrazzi-Sangalli), Novate-Settimo, Varedo-Sanmaurense Pavia.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera Basket 14; Gorla Team ABC Cantù, Virtus Cermenate 12; Sanmauerense Pavia 8; Aironi Robbio 6; Varedo, Novate, Settimo Milanese 4.