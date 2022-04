Fase a orologio: tutte le date delle partite della Pallacanestro Cantù

gli orari

Ufficiali le date e gli orari delle partite valevoli per la fase a orologio della Pallacanestro Cantù.

L’Acqua S.Bernardo disputerà la prima gara in trasferta al “PalaBaldinelli” di Osimo, in provincia di Ancona, contro la Ristopro Fabriano, sabato 16 aprile alle ore 18:00. Il secondo match, in casa al “PalaBancoDesio”, si giocherà alle ore 20:30 di mercoledì 20 aprile contro l’Umana Chiusi. Seconda trasferta, invece, di scena al “PalaMangano” di Scafati contro la Givova, domenica 24 aprile alle ore 18:00. Sempre alle 18:00 sarà anche l’ultima gara con l’OraSì Ravenna, a Desio, domenica primo maggio; quest’ultimo incontro precederà l’inizio dei playoff, al via il weekend successivo.