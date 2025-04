Fase Gold a pieni voti, gli Under 19 del PGC preparano le finali 

Percorso netto nella fase Gold per gli Under 19 del PGC, Progetto Giovani Cantù: una dozzina di match da pieni voti.

Under 19 gold per il PGC

Aspettando le Final Four per il titolo Lombardo Under15 in programma in questo week-end a Caravaggio, il Progetto Giovani Cantù festeggia il percorso netto nella fase Gold della sua squadra Regionale Under19. La Columbus diretta da coach Matteo Bonassi, infatti, ha chiuso questo girone inanellando 12 vittorie in altrettante partite giocate. Come detto un bel percorso netto realizzato grazie agli ultimi due successi ravvicinati ottenuti prima contro il Palaval per 121-59 e, infine, contro il Morbegno per 87-64. Ora i canturini attendono di conoscere il calendario del tabellone delle finali.

Il tabellino di Columbus Cantù- Morbegno 87-64

Parziali: 20-17, 44-39, 65-46

Columbus Cantù: Rossi 9, Castoldi 9, Fossati 4, Ventura 18, Malano 6, Ghirardi 5, Pozzi, Alexa 11, Fortis 2, Ring 6, Martinalli 9, Bagordo 8. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Basket Morbegno: Tarca, Ricciardini, Orsingher 5, Della Torre 18, Tarabini 2, Castelli 15, Abbate, Spini 1, Scalera 8, Nafi 5, Colombini 10, Scinetti. All. Tarabini.

Il tabellino di Columbus Cantù- Palaval 121-59

Parziali: 28-11, 50-19, 81-45

Columbus Cantù: Sironi 13, Moscatelli 4, Rossi 19, Castoldi 10, Fossati 7, Pizzamiglio 13, Ventura 6, Ghirardi 4, Pozzi 16, Fortis 8, Ring 17, Bagordo 4. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Palaval: Beccia 6, Rocca 2, Cacciamatta 10, Quadri 8, Cenci 8, Palusci 8, Mazzoleni 8, Maffeis 2, Cornago, Marchesi 7, Giuliani. All. Trapeletti.