Fcd Bulgaro allenamenti “fai da te” tra cassetti chiusi col pallone e finestre in pericolo VIDEO

“E tu, come ti stai allenando?”. Sono bastate poche parole, riportate su una Instagram stories dell’account dell’Fcd Bulgaro Academy, per scatenare la fantasia di giovani iscritti e genitori che hanno mostrato le prodezze col pallone, in questi giorni di stop forzato a causa del Coronavirus.

Fcd Bulgaro allenamenti “fai da te” tra cassetti chiusi col pallone e finestre in pericolo

Vi mostriamo alcuni dei video che sono stati ripostati su Instagram da parte della società.

Mai chiudere un baby calciatore in casa, i danni potrebbero essere molti….

Qui invece un bomber che resta in forma a suon di palleggi

Ma con la corda vale?

