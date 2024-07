Federico Arnaboldi conquista il Challenger ATP Città di Verona

Domenica da ricordare quella di ieri per il tennista brianzolo Federico Arnaboldi: ha vinto il suo primo titolo Atp conquistando meritatamente il Challenger di Verona.

Arnaboldi, da Cantù per vincere l’Atp

All'ombra della magica Arena la racchetta canturina di Arnaboldi ha compiuto un percorso meraviglioso in sette tappe partendo dalle qualificazioni e arrivando alla finale concedendo un solo set agli avversari. L'avventura di Arnaboldi era iniziata il 21 luglio superando nel match d'esordio Kivattsev per 6-3, 6-4. Quindi, il giorno seguente nei 32esimi il brianzolo si è sbarazzato dell'argentino Villa Nueva con il punteggio di 6-3, 6-2. Il 23 luglio nei 16esimi nuovo successo per Federico che ha battuto il bulgaro Nesterov per 6-3, 6-4 approdando agli ottavi dove ha regolato anche la testa di serie numero 8, il francese Ugo Blanchet, per 6-4, 2-6, 6-0 nell'unico match in cui ha perso un set.

Quarti di finale e vittoria

Il 26 luglio nei quarti il brianzolo ha regolato il peruviano Bueno per 6-2, 6-4 mentre in semifinale sabato scorso ha battuto il tedesco Max Hans Rehberg con un perentorio 6-2, 6-1. Un successo che ha aperto le porte della finalissima dove ieri Arnaboldi ha affrontato e superato il lituano Vilius Gaubas con un secco 6-2, 6-2. Dopo ben sette incontri Federico ha così potuto alzare il suo primo Challenger Atp che lo lancia anche nelle classifiche internazionali. Già oggi però il tennista di Cantù torna in campo nel Challenger di San Marino dove per il 1° turno del tabellone principale sfida la testa di serie numero 2, l’argentino Francisco Comesana.