Federico Bagordo dal Progetto Giovani Cantù alla nazionale Under16

Buone nuove per il Progetto Giovani Cantù dal fronte delle selezioni nazionali e regionali.

La convocazione

Marco Sodini, coach dell Italia Under 16, ha convocato tra i 14 ragazzi classe 2009 che parteciperanno al raduno di Granozzo di Monticello (NO) e al Torneo Internazionale di Iscar (Spagna), in calendario dal 5 all’8 Dicembre anche il giovane canturino Federico Bagordo, mentre nella lista dei giocatori a disposizione sono stati inseriti anche altri due suoi compagni di squadra in PGC Teodor Alexa e Simone Ventura. Gli azzurrini si raduneranno a Novarello dal 30 Novembre, in preparazione del Torneo Internazionale in terra iberica.

Il 4 dicembre voleranno in Spagna, dove debutteranno nel torneo contro la formazione di Castilla Y Leon, poi la nazionale greca (5 e 7 Dicembre).

Questi gli azzurrini Under16 convocati

Alessandro Alba 2009 Ala/Centro Aquila Trento

Federico Bagordo 2009 Ala/Centro Pallacanestro Cantù

David Jack Bonomi 2009 Guardia Oneteam Basket Forlì

Matteo Bracesco 2009 Ala/Centro Reyer Venezia

Andrea Chouenkam 2009 Ala Pall. Trieste 2004

Alessandro Dalla Bernardina 2009 Ala Aquila Trento

Mario Machetti 2009 Guardia Aquila Trento

Marco Milazzo 2009 Guardia Virtus Bologna

Angelo Modanese 2009 Guardia Orange1 Bassano

Leonardo Nicolodi 2009 Guardia Olimpia Milano

Andrea Rinaldini 2009 Guardia Pall. Reggiana

Mattia Ruggeri 2009 Ala Basket Santarcangelo

Francesco Giorgio Tornese 2009 Ala/Centro Olimpia Milano

Jacopo Vogogna 2009 Guardia Olimpia Milano

Jefte Marelli con la selezione Lombardia Under15

In occasione della Ludec Cup, evento riservato ad atleti della categoria Under 15 maschile che si svolgerà dal 5 all’8 dicembre a Lucca nel contesto del Progetto Academy Italia, nella selezione Lombardia è stato convocato anche il giocatore del Progetto Giovani Cantù classe 2010 Jefte Marelli mentre nella lista dei cestisti a disposizione figura il suo compagno di squadra Francesco Pulcinelli. Nel gruppo come delegato CNA anche il tecnico lariano Matteo Semoventa.

I convocati della Lombardia 2010

1. BERTOLETTI ENEA 2010 PALL. OLIMPIA MILANO

2. COMPAORE FARID 2010 PALL. OLIMPIA MILANO

3. CURIC IOAN 2010 CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL

4. FONTANA RICCARDO 2010 PALL. OLIMPIA MILANO

5. LETO DI PRIOLO LORENZO MASSIMO 2010 AYERS ROCK BK GALLARATE

6. MAGGIORINI ANDREA 2010 AYERS ROCK BK GALLARATE

7. MANERA RICCARDO 2010 ROBUR VARESE

8. MARELLI JEFTE 2010 PALL. CANTU'

9. MAZZARULLI LEONARDO 2010 PALL. OLIMPIA MILANO

10. NASELLO TOMMASO 2010 CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL

11. SAVIOLA MARCO 2010 ASD VIADANA BASKET

12. SGUAZZIN MATTIA 2010 PALL. OLIMPIA MILANO

13. VIGNONI DIEGO 2010 AYERS ROCK BK GALLARATE

14. VILLA PIETRO 2010 BASKET COSTA