Festa Cermenate: batte Rastà e conquista la serie D

Avvio deciso di primo set per le virtussine (6-1, 7-3). Le ospiti provano a ricucire (9-6, 10-9), ma non trovano l’aggancio lasciando scappare nuovamente scappare Cermenate (19-10, 23-13) fino al definitivo 25-15.

Il secondo set è a senso unico per la formazione di coach Caccamo. Parte avanti Cermenate (3-1, 7-1), allunga (9-2, 13-2, 17-4) e chiude con un perentorio 25-7 il parziale.

Reagisce Rastà nel terzo set. Dopo un avvio equilibrato fino all’8-8, sono le ospiti a conquistare un buon break (8-10, 12-15). Cermenate accorcia ed impatta sul 16-16. Ma non riesce a portarsi in testa. Rastà ne approfitta (18-20, 19-22) andando vincere il parziale 20-25.

Cermenate non si scompone e scende nel quarto set con la giusta carica e decisione per conquistare il set-promozione. Le due formazioni giocano punto a punto fino al 7-7, quando sono le gialloblù di casa ad allungare (11-7, 15-10). L’emozione si fa sentire e Rastà ricuce (17-17). Nuovamente equilibrio fino ai vantaggi dove è Cermenate a piazzare il break decisivo chiudendo il parziale 26-24 e dando il via alla festa promozione!

“Stagione da incorniciare - ha detto coach Caccamo - Abbiamo espresso un ottimo livello di gioco nei primi due set. Brave le avversarie a rientrare nel terzo, ma il quarto set con finale thrilling ci ha premiato. Brave tutte le ragazze che hanno dimostrato di meritare la promozione. La stagione non è finita. Ora testa ai prossimi impegni di Coppa! Vamooossss!”.

"Al termine di un campionato esaltante, la nostra Prima Divisione è riuscita a conquistare la promozione dopo una partita combattuta contro un valido avversario che ci ha tenuto testa per tutto il campionato. Brave ragazze, avanti così e testa alla Coppa"

23^ Giornata Prima Divisione Femminile 2023/2024 - FIPAV Como

VIRTUS CERMENATE 3

G.S. RASTA’ 1

(25-15, 25-7, 20-25, 26-24)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 2, Arnaboldi 1, Tosetti, Fabian 14, Pillinini 14, Castelli 12, Lanzarotti, Rumi ne, Ravasio 12, Bersani, Ferrario ne, Miller 15, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.