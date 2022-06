Festa della Fipav Como a Lariofiere

La pallavolo comasca premia atleti e società.

Ecco chi ha ricevuto la coppa venerdì scorso

Si è tenuta venerdì sera 24 giugno nella sala Porro di Lariofiere la premiazione della stagione sportiva 2021/2022 della pallavolo provinciale a cura della Fipav Como.

Per la fedeltà dell'affiliazione sono stati premiati Usd Tavernola per i 50 anni di affiliazione, Pall. Arosio per i 40 anni, Libertas Brianza (40),Olimpia San Martino (40), Longone al Segrino (35), Gs Uggiatese (35), Pol. Montorfano (35), Gs Carimate (30).

Per le promozioni Cs Alba promozione in A2, Pallavolo Cabiate promozione in B1, Pallavolo Turate promozione in serie C, San Giorgio Luraghese promozione in serie C.

Targhe anche per le collaborazioni, per i dirigenti, gli allenatori e vari riconoscimenti speciali.

Ecco tutte le foto.