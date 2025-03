Festa per il vivaio dello Sport Club Brianza in compagnia dei rappresentanti della Pallacanestro Cantù

Bella giornata di basket e divertimento quella vissuta dai giovani cestisti dello Sport Club Brianza.

Festa con lo Sport Club Brianza

Ieri, mercoledì 26 marzo, in casa della SCB a Lipomo sono stati ospiti graditi alcuni rappresentanti della Pallacanestro Cantu fresca vincitrice della Coppa Italia di serie A2. Il team manager Diego Fumagalli e il giocatore Matteo Piccoli hanno voluto incontrare i ragazzi del club biancorosso tra domande, autografi selfie e ovviamente anche tanti giochi e tiri a canestro. Quindi tutti insieme hanno seguito la divertente gara proprio tra Piccoli e Fumagalli che si sono sfidanti nel tiro da metà campo. All fine tradizionali foto di rito tra sorrisi e tanti applausi per tutti. A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente Fortunato Pedrazzani che ha sottolineato con piacere: "E' stata davvero una bella giornata. Un ringraziamento a tutti dirigenti e coach, ai ragazzi, alle famiglie, e ovviamente a Matteo Piccoli e Diego Fumagalli. Da parte nostra continuiamo a crescere, a divertirci e a vivere intensamente il basket. Perché il nostro motto è e sarà sempre "I love this game".